保瑞砸8.8億收購美國罕病藥品開發公司 擴大美國市場通路

保瑞宣布收購位於美國之罕見疾病藥品開發公司Pyros，預計將於今年第4季交割完成。圖為保瑞董事長盛保熙。 （記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）宣布董事會通過收購位於美國紐澤西州之罕見疾病藥品開發公司Pyros Pharmaceuticals Inc.（以下簡稱「Pyros」）之全數股權，藉以取得Pyros旗下之關鍵罕見疾病品牌用藥，交割價金為美金2725萬元（約新台幣8.8億元），預計將於今年第4季交割完成。

保瑞表示，透過此次股權收購所取得之罕病品牌用藥產品組合，不僅能夠有效擴大保瑞集團全球銷售業務在美國市場之產品管道，降低原本過於集中學名藥之營收組合，並有助轉型具有專利保護優勢的品牌通路，奠定全球銷售業務事業體之長期競爭利基。

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保瑞指出，Pyros於2017年成立，是美國本土一家專注於開發罕見藥物且服務未滿足需求患者群體的專業製藥公司，目前以嬰幼兒罕見神經疾病為研發重點，旗下關鍵品牌用藥VIGAFYDE™口服液及VIGPODER™口服型粉末溶液皆為嬰兒點頭式痙攣（Infantile Spasms）之一線用藥，適用於1個月以上，2歲以下的嬰幼兒患者。

其中，VIGAFYDE™口服液於今年6月獲得美國FDA核准，是第一款即用型（Ready-to-use）vigabatrin液體配方，也是15年來首款獲得美國FDA核准用於治療嬰兒點頭式痙攣之505（b）2新藥，並取得孤兒藥認證資格（Orphan Drug Designation）。VIGAFYDE™已於 2024 年 9 月正式上市銷售。

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