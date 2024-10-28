川普再提晶片防禦費！台積電翻黑震盪25元

台積電創辦人張忠謀、董事長暨總裁魏哲家於26日公司運動會致詞皆對未來展望有信心，帶動今股價開高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）上週五ADR上漲2.78%，加上創辦人張忠謀、董事長暨總裁魏哲家於26日公司運動會致詞時皆表示對未來展望有信心，帶動台積電今股價開高，以1075元開出，截至9點10分為止，股價最高達1080元，上漲15元、漲幅約1.4%，市值重返28兆元。

不過，逢美國超級財報週，加上美國總統大選倒數計時，美國總統候選人川普再提台灣應該交晶片防禦費，台積電盤中股價仍翻黑，轉為下跌，最低下探到1055元，跌10元，市值縮減為27.36兆元，28兆元得而復失，衝擊大盤與半導體類股也轉下跌。

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台積電的美國亞利桑納廠傳出試產良率超過台灣廠良率約4個百分點，帶動台積電ADR上週五帶量上漲5.51美元或2.78%，以203.44美元作收，創歷史次高水準。

張忠謀週六致詞表示，台積電今年的確是創奇蹟與破紀錄的一年，但他示警「最嚴峻的挑戰就在眼前」，因半導體「全球化已死」、「世界自由貿易也已死」，台積電已真正成為兵家必爭之地，繼續求發展是挑戰，他深信台積電有最優秀的團隊與領導團隊，必能接受這個挑戰並成功，也深信台積電能屢屢再創奇蹟。

台積電董事長暨總裁魏哲家也表示，今年公司達成多項重要的里程碑，2奈米進展順利，也發表下一代的A16技術，有充分信心繼續擴大技術領先的地位。

此外，台積電在全球據點也持續有好消息，日本熊本的JSAM正式啟用，德國廠破土典禮，美國廠進度良好，台積電在全球半導體的角色更加關鍵，責任也隨之加重。

外資上週累計買超台積電10492張、投信賣超1436張、自營商賣超1009張，三大法人累計買超8047張，其中，外資持股台積電約73.88%。

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