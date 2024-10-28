晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

川普再提晶片防禦費！台積電翻黑震盪25元

2024/10/28 10:51

台積電創辦人張忠謀、董事長暨總裁魏哲家於26日公司運動會致詞皆對未來展望有信心，帶動今股價開高。（記者洪友芳攝）台積電創辦人張忠謀、董事長暨總裁魏哲家於26日公司運動會致詞皆對未來展望有信心，帶動今股價開高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）上週五ADR上漲2.78%，加上創辦人張忠謀、董事長暨總裁魏哲家於26日公司運動會致詞時皆表示對未來展望有信心，帶動台積電今股價開高，以1075元開出，截至9點10分為止，股價最高達1080元，上漲15元、漲幅約1.4%，市值重返28兆元。

不過，逢美國超級財報週，加上美國總統大選倒數計時，美國總統候選人川普再提台灣應該交晶片防禦費，台積電盤中股價仍翻黑，轉為下跌，最低下探到1055元，跌10元，市值縮減為27.36兆元，28兆元得而復失，衝擊大盤與半導體類股也轉下跌。

台積電的美國亞利桑納廠傳出試產良率超過台灣廠良率約4個百分點，帶動台積電ADR上週五帶量上漲5.51美元或2.78%，以203.44美元作收，創歷史次高水準。

張忠謀週六致詞表示，台積電今年的確是創奇蹟與破紀錄的一年，但他示警「最嚴峻的挑戰就在眼前」，因半導體「全球化已死」、「世界自由貿易也已死」，台積電已真正成為兵家必爭之地，繼續求發展是挑戰，他深信台積電有最優秀的團隊與領導團隊，必能接受這個挑戰並成功，也深信台積電能屢屢再創奇蹟。

台積電董事長暨總裁魏哲家也表示，今年公司達成多項重要的里程碑，2奈米進展順利，也發表下一代的A16技術，有充分信心繼續擴大技術領先的地位。

此外，台積電在全球據點也持續有好消息，日本熊本的JSAM正式啟用，德國廠破土典禮，美國廠進度良好，台積電在全球半導體的角色更加關鍵，責任也隨之加重。

外資上週累計買超台積電10492張、投信賣超1436張、自營商賣超1009張，三大法人累計買超8047張，其中，外資持股台積電約73.88%。

外資上週累計買超台積電10492張、投信賣超1436張、自營商賣超1009張，三大法人累計買超8047張，其中，外資持股台積電約73.88%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財