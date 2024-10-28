台股收盤》台積電虎頭蛇尾跌15元 指數翻黑收跌150點

台積電虎頭蛇尾跌15元，指數翻黑收跌150點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數上週五漲跌互見，不過，費半與那斯達克皆收紅，受台積電ADR上漲2.78%，收203.44美元激勵，台股週一在台積電（2330）開盤漲10元，指數開盤漲107.24點，以23455.69點開出，在電子3王領漲下，航運、營建、食品等傳產股亦走揚下，指數開高漲199點，來到23547點，不過，隨著台積電賣單釋出，在電子股領跌下，指數翻黑，跌184點，測23164點，所幸塑膠等傳產逆揚，指數跌勢收斂，終場跌150.38點，收23198.07點，失守23200點，成交量3282億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電開高收低，終場跌15元，收1050元，成交量423.67億元，排名第1；鴻海跌1元，收215元，成交額203.24億元，排名第2；聯鈞跌10元，收214元，成交額74.71億元，排名第3；聯發科漲20元，收1335元，成交額71.32億元，排名第4；世芯-KY漲15元，收1895元，成交額61.64億元，排名第5。

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鴻準跌0.9元，收71.8元，成交額61.52億元，排名第6；廣達以平盤310元作收，成交額58.51億元，排名第7；欣興以平盤166元作收，成交額48.69億元，排名第8；緯創跌1.5元，收113.5元，成交額48.14億元，排名第9；一詮跌1.5元，收126.5元，成交額45.23億元，排名第10。

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