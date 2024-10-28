日政壇「大地震」、日圓重挫至3個月低點 專家 : 短期不利股匯市場

日眾院大選石破茂慘敗、席次未過半，日圓貶破153。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本執政的自民黨及其聯盟夥伴將在昨（27日）的選舉中失去多數席位。日圓聞訊走貶，貶破153關卡、創近3個月來新低。《彭博》稱，這再次增加日本當局重返市場保護日圓的風險。

據報導，截至台北時間28日上午9點30分，日圓兌美元匯率貶值0.91%至153.627日圓兌1美元。

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《彭博》指出，日圓是今年十國集團貨幣中表現最差的貨幣，兌美元貶值超過7%。日幣的疲軟，很大程度上反映了日本相對於美國和其他主要經濟體的超低利率水準。

市場認為，這種巨大的差距不太可能很快發生重大變化。由於日本央行將於31日舉行為期2天的利率決策會議，人們普遍預期會議上將維持政策利率不變。

KCM Trade駐雪梨首席市場分析師提姆沃特（Tim Waterer）表示，選舉結果可能會使立法程序陷入困境，至少在短期內，這對日圓和日經指數來說「可能不是好兆頭」。

Zennor 資產管理公司創始人詹姆斯·索爾特（James Salter）看法，「短期而言，這對市場不利」。他認為，日圓可能進一步走軟，恐重新引發市場對8月曾發生「套利交易」擔憂。

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