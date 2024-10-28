伊朗淡化以色列襲擊！國際油價重挫逾4％

伊朗淡化以色列襲擊！油價重挫逾4%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列週末對伊朗的報復性打擊繞過了德黑蘭的石油和核設施，沒有中斷能源供應，緩解了中東地緣政治緊張局勢，週一布蘭特和西德州原油每桶下跌逾3美元，重挫逾4%，創10月來最低水準。

由於市場擔憂以色列對10月1日伊朗飛彈襲擊反應以及下個月美國大選的不確定性，上週國際油價上漲了4%，不過，隨著伊朗淡化以色列襲擊，國際油價週一重挫。

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路透報導，布蘭特原油和美國西德克薩斯中質原油期貨均創下 10 月 1 日開盤以來的最低水準，截至台北時間8點43分，布蘭特原油價格為每桶 72.59 美元，下跌 3.04 美元，即 4.02%，而 WTI 則下跌3美元，即 4.18%，至每桶 68.78 美元。

上週六黎明前，數十架以色列戰機對德黑蘭附近和伊朗西部的飛彈工廠和其他地點完成了三波襲擊，這是中東競爭對手之間不斷升級的衝突的最新交鋒。

能源分析師索爾·卡沃尼克（Saul Kavonic）表示，在以色列攻擊的有限性，包括避開石油基礎設施，引發了人們對中東地區敵對行動降級的希望，特別是如果伊朗明確不會在未來幾天內進行反擊的話，導致油價上漲的地緣政治風險溢價已經消失。

他進一步指出，儘管中東衝突的消息潮起潮落，但總體趨勢仍然是升級，而且新一輪襲擊的範圍也從未如此之大，導致油價飆升。

另Evans Energy分析師 Tim Evans在1份報告中表示，我們認為這使得市場至少在一定程度上被低估，OPEC+產油國可能將原定的增產目標推遲到12月之後。

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