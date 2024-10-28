外資狂買機票！敲逾2.6萬張，航空雙雄股價節節高升（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（28日）雖然在台積電（2330）開高走低，下跌15元衝擊下，指數收跌150點，不過，外資仍續站在買方，今買超80.06億元，而銀彈主要撒向航空雙雄，買敲逾2.6萬張，華航與長榮航雙雙買進前3大。

航空雙雄在外資近期力挺下，股價節節高升，華航今股價開高走高，一度觸及23元，終場收22.7元，漲1.57%，成交量4.38萬張，而長榮航亦走揚，盤中股價一度觸及38.25元，終場收37.95元，漲0.66%，成交量3.63萬張。

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外資買超前10大個股，依序為長榮航（2618）1萬5554張、新光金（2888）1萬1672張、華航（2610）1萬990張、台玻（1802）7966張、寶成（9904）7528張、映泰（2399）7451張、聯鈞（3450）6221張、華邦電（2344）5801張、國泰金（2882）5361張、鴻海（2317）4795張。

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