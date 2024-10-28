晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

外資狂買機票！敲逾2.6萬張 航空雙雄股價節節高升

2024/10/28 16:34

外資狂買機票！敲逾2.6萬張，航空雙雄股價節節高升（業者提供）外資狂買機票！敲逾2.6萬張，航空雙雄股價節節高升（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（28日）雖然在台積電（2330）開高走低，下跌15元衝擊下，指數收跌150點，不過，外資仍續站在買方，今買超80.06億元，而銀彈主要撒向航空雙雄，買敲逾2.6萬張，華航與長榮航雙雙買進前3大。

航空雙雄在外資近期力挺下，股價節節高升，華航今股價開高走高，一度觸及23元，終場收22.7元，漲1.57%，成交量4.38萬張，而長榮航亦走揚，盤中股價一度觸及38.25元，終場收37.95元，漲0.66%，成交量3.63萬張。

外資買超前10大個股，依序為長榮航（2618）1萬5554張、新光金（2888）1萬1672張、華航（2610）1萬990張、台玻（1802）7966張、寶成（9904）7528張、映泰（2399）7451張、聯鈞（3450）6221張、華邦電（2344）5801張、國泰金（2882）5361張、鴻海（2317）4795張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財