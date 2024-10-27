晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

各級政府潛藏負債降至18.7兆 勞保11.8兆最多

2024/10/27 22:34

主計總處統計，截至今年6月底，各級政府潛藏負債18兆7753億元。（記者鄭琪芳攝）主計總處統計，截至今年6月底，各級政府潛藏負債18兆7753億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處最新統計，截至2024年6月底，中央及地方政府潛藏負債（未來或有給付責任）18兆7753億元，其中勞工保險11兆8628億元最多；不過，與2023年底的19兆1866億元相較，政府潛藏債務減少4113億元，主因勞保、舊制軍公教人員退休金及國民年金保險潛藏負債減少。

主計總處說明，「潛藏負債」指政府預估未來30年或50年「或有給付責任」，即未來不一定會發生，且可透過編列預算或調整費率等挹注，與「公共債務法」規範的政府舉債不同。主計總處自2009年起公布潛藏負債，2011至2014年，短短4年內就暴增逾5兆元，2017年因蔡政府推動年金改革而大減7000多億元，但過去2年回升。

根據主計總處資料，截至2024年6月底，各級政府潛藏債務共18兆7753億元，包括中央政府15兆9983億元、地方政府2兆7770億元，其中以勞保11兆8628億元最多。

主計總處指出，依勞保局以2023年底為基準日，投保人數1016萬人，折現率及資產報酬率4%、CPI年增率0.9%與投保薪資增長率1.5%等假設條件，精算未來應給付現值約13兆465億元，扣除截至2024年6月底已提存責任準備1兆1837億元，未提存金額為11兆8628億元。

另，舊制軍公教人員退休金潛藏負債3兆1144億元、公務人員退休撫卹基金2兆9270億元，國民年金保險6320億元，農民健康保險1203億元，公教人員保險給付772億元、軍人保險285億元及地方政府積欠18%優存利息差額131億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財