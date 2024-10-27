各級政府潛藏負債降至18.7兆 勞保11.8兆最多

主計總處統計，截至今年6月底，各級政府潛藏負債18兆7753億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處最新統計，截至2024年6月底，中央及地方政府潛藏負債（未來或有給付責任）18兆7753億元，其中勞工保險11兆8628億元最多；不過，與2023年底的19兆1866億元相較，政府潛藏債務減少4113億元，主因勞保、舊制軍公教人員退休金及國民年金保險潛藏負債減少。

主計總處說明，「潛藏負債」指政府預估未來30年或50年「或有給付責任」，即未來不一定會發生，且可透過編列預算或調整費率等挹注，與「公共債務法」規範的政府舉債不同。主計總處自2009年起公布潛藏負債，2011至2014年，短短4年內就暴增逾5兆元，2017年因蔡政府推動年金改革而大減7000多億元，但過去2年回升。

請繼續往下閱讀...

根據主計總處資料，截至2024年6月底，各級政府潛藏債務共18兆7753億元，包括中央政府15兆9983億元、地方政府2兆7770億元，其中以勞保11兆8628億元最多。

主計總處指出，依勞保局以2023年底為基準日，投保人數1016萬人，折現率及資產報酬率4%、CPI年增率0.9%與投保薪資增長率1.5%等假設條件，精算未來應給付現值約13兆465億元，扣除截至2024年6月底已提存責任準備1兆1837億元，未提存金額為11兆8628億元。

另，舊制軍公教人員退休金潛藏負債3兆1144億元、公務人員退休撫卹基金2兆9270億元，國民年金保險6320億元，農民健康保險1203億元，公教人員保險給付772億元、軍人保險285億元及地方政府積欠18%優存利息差額131億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法