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英特爾以色列辦公室免費咖啡被清空 員工傻眼

2024/10/28 06:53

英特爾面臨困境，除了裁員之外，多項投資計畫也擱置。（彭博）英特爾面臨困境，除了裁員之外，多項投資計畫也擱置。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾以色列員工剛結束長假，10月27日（以色列的工作日是週日到週四）返回辦公室上班，發現這家高科技辦公室裡的小廚房竟然被清空，旁邊還立著一個牌子：「免費咖啡、茶和水果服務將於2024年10月27日結束」，讓員工大傻眼。

以媒《Calcalistech》報導，10月27日早上，抵達以色列公司辦公室的英特爾員工，遇到了一個令人不愉快的意外，曾經備貨充足、提供免費咖啡、茶和水果的高科技辦公室常見的小廚房，現在卻空無一物。

櫃檯上立著一個牌子：「水果和飲料服務更新。免費咖啡、茶和水果服務將於 2024 年 10 月 27 日結束。

英特爾在以色列特拉維夫附近的辦公室。（路透）英特爾在以色列特拉維夫附近的辦公室。（路透）

一位英特爾以色列員工說，公司才剛終止提供免費代步車輛和削減股票選擇權，像咖啡這樣的「小事」確實會影響員工，可能會導致更多員工離職。該名員工指出，如果英特爾目標是保留 85% 的員工，結果可能會有所不同。有更多選擇的優秀的員工可能最先離開，這是一種冒險的做法。

報導指出，英特爾將在本周啟動以色列員工的裁員計畫，經理們安排與被裁員的員工舉行會議，發出解僱信。員工將有時間決定是否接受自願退休方案，或參加正式會議陳述他們的情況。離開英特爾的人將可以獲得諮詢和職業服務，包括求職幫助、面試準備、履歷研討會，甚至心理支持，預計總共有數百人失業。

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