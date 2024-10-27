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5年燒光4980億 中國恆大汽車買方嚇逃、救命錢沒了

2024/10/27 21:00

中國恆大汽車面臨困境，潛在買方突然不願意接手。（彭博）中國恆大汽車面臨困境，潛在買方突然不願意接手。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產開發商恆大集團暴雷後，旗下恆大汽車3個工廠全部停工，造車五年總共虧損1108億人民幣（約台幣4986億）。由於財務黑洞太大，原本有意接手的買家臨時抽腿，迫使恆大在25日宣布潛在買方不願接手，也不會提供任何融資，這表明恆大汽車的救命錢沒了。

今年5月26日，中國恆大與恆大汽車均宣布，一名潛在買方有意從中國恆大手中收購恆大汽車約29%的股份，且未來可能再收購29.5%的股份。

事隔5個月，這項協議破局。10月25日晚間，中國恆大與恆大汽車均發佈公告稱，中國恆大清算人作為潛在賣方，已決定中止與潛在買方關於恆大汽車股份交易的討論。雙方並未簽訂最終買賣協議，潛在買方也不會向恆大汽車提供任何融資。

中國恆大汽車唯一量產的車款-恆馳5，上市時相當風光，隨著許家印帝國崩塌，恆大汽車也陷入困境。（圖取自中國社交平台）中國恆大汽車唯一量產的車款-恆馳5，上市時相當風光，隨著許家印帝國崩塌，恆大汽車也陷入困境。（圖取自中國社交平台）

公開資料顯示，恆大汽車是「恆大系」三大上市公司之一，控股股東為中國恆大。過去三年，恆大汽車因資金短缺無法正常經營，經中國地方政府牽線搭橋，廣汽集團、小鵬汽車等都曾考察過恆大汽車位於廣州南沙的工廠，最終均未出手。

2023年8月14日，恆大汽車宣布與策略投資者紐頓集團簽訂協議，紐頓集團曾為恆大汽車注入一筆2億元有擔保免息過渡資金。許家印被抓的消息曝光後，紐頓集團戰投事項中途停擺。

恆大汽車近況非常慘，天津、上海及廣州三地的工廠處於全線停產狀態。根據財報，2024年上半年僅賣出40輛汽車，整車工廠沒有新車出廠。同期，恆大汽車營收3837.7萬人民幣（約台幣1.7億），年減75.17%。其中，來自新能源汽車及零件的銷售收入僅554萬人民幣（約台幣2493萬），較去年同期下降超過95%。資料統計顯示，恆大汽車造車5年，累計虧損 1108億人民幣。

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