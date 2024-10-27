廣三SOGO：掏空18.9億非事實 日方持股100％未涉掏空背信

廣三SOGO強調，掏空18.9億非事實。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中老牌百貨廣三SOGO的母公司廣三崇光公司遭爆掏空18.9億元，台中檢方於今年5月緩起訴處分結案，由於外傳有投資「高鐵娛樂城」增資發行特別股卻反悔不收回疑雲。對此，廣三SOGO百貨今晚表示，外界評論台中廣三SOGO驚爆掏空18.9億，未經查證及核實，報導內容並非事實，深感遺憾。

廣三SOGO百貨集團表示，相關案件為公司台、日間股東內部股權之鬥爭，而衍生出糾紛，雙方歷經數次溝通後，已於2024年5月下旬達成和解，並已收回特別股及普通股，現階段廣三SOGO之股權台方股東已完全退出，日方股東持有100%。

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廣三SOGO百貨集團説，公司一直以來營運完全正常，不受事件之任何影響，也未積欠任何櫃位廠商任何帳款，百貨營運正常，公司也不存在掏空18.9億及背信等相關違法事件，本案件台中地檢署檢察官於2024年5月已緩起訴處分結案。

廣三SOGO百貨集團強調，營運一切正常，消費者及合作櫃位廠商相關權益，完全不受任何影響。

外界指涉高鐵娛樂城開發案，全案為交通部鐵道局「新高鐵段69、70、71 地號事業發展用地開發經營案」招商案，（2021年）8月由廣三SOGO百貨集團主導的第一大國際開發，取得最優申請人資格，目前正在破土興建中。

廣三SOGO晚間發表聲明，強調掏空18.9億非事實。（圖由廣三SOGO集團提供）

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