金價明年衝3000美元？最熱門的黃金投資標的是這個

今年以來黃金價格持續上漲。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中東局勢緊繃和美國大選的緊張情緒支撐，黃金上週五（25日）走強，現貨黃金漲至每盎司2741.50美元，今年以來漲幅超過3成。美國銀行策略師預計金價在明年年底將觸及每盎司 3000 美元，使得黃金存摺、黃金ETF及黃金基金成為投資人熱門投資標的。

《商業內幕》報導，黃金上週觸及每盎司 2772 美元的歷史新高，並且在過去七週之中，有六週呈現上漲態勢。黃金受到追捧主要是降息和地緣政治緊張局勢加劇，增強黃金作為避險資產的吸引力。自 2022 年 10 月以來，黃金的表現優於股票，華爾街預期漲勢將持續。

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YCharts 的數據顯示，自 2022 年 10 月股市呈現多頭走勢開始以來，黃金的投資報酬率超過股票，達到 67%，同期間標準普爾500 指數的投報率約為 63%。

卓越的投報率使黃金成為世界上最熱門的投資之一。根據 ETF.com 的數據，最大的黃金 ETF SPDR Gold Shares 管理著 780 億美元的資產，過去六個月資金流入約 50 億美元。

國際金價屢創新高，Costco賣的金條、金飾優於市場價格，向來是搶手貨。（美聯社）

實體黃金也風靡一時，，富國銀行估計，Costco 每月向其會員出售高達 2 億美元的金條和銀幣。對於黃金來說，這是一場完美的風暴，前景表明未來還會持續上漲。

這波黃金漲勢主要是來自4大利多助攻，其一是央行的需求，過去幾年，全球央行一直在大舉購買黃金。根據世界黃金協會的數據，今年上半年各國央行買了483噸黃金，創紀錄。土耳其、印度和中國的央行位居最大買家名單之首，需求激增的部分原因是許多央行希望外匯資產多元化。

第二個原因是地緣政治緊張局勢，當地緣政治緊張局勢加劇時，投資人往往會湧向黃金，作為避險選項。

隨著川普可能贏得大選的機率上升，川普交易最近升溫，黃金成為一大受益者。（美聯社）

第三個原因是川普，隨著川普可能贏得大選的機率上升，川普交易最近升溫，黃金成為一大受益者。這是因為川普若當選總統後，預計將伴隨政府赤字飆升和債務快速增長，這將進一步引發人們對通膨反彈和美元可持續性的擔憂。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）則認為，即使川普沒有贏得大選，政府赤字也可能增加，將為金價帶來更多回報率。

推升金價的第4個因素則是利率，歷史數據顯示，利率下降對金價有利，聯準會首次降息後六個月內金價上漲高達10%。由於聯準會預計將在明年多次降息，較低的利率應該會成為金價的推動力。

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