「關稅比愛情更美」！川普力倡以關稅取代所得稅

川普主張以關稅取代所得稅，該立場引發各國對美國轉向高關稅政策的疑慮。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國共和黨總統候選人、前總統川普接受Podcast 節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）訪問時指出，他考慮以關稅代替所得稅，因為關稅是字典裡「最美的單字；比愛情還美麗、美過一切。這個國家透過妥當運用關稅，可以變得富有」。

CNBC報導，主持人羅根在這3個小時的訪問中詢問川普，「你剛剛提到取消所得稅，並以關稅取代的看法，我們是認真的嗎」？

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川普回應，「是的，當然，為什麼不呢」？他說，19世紀末美國課徵高關稅時，是最富有的階段。他補充，「我們不允許敵人進來奪走我們的工作、工廠、工人與家庭，除非他們付出巨大代價，而這個重大代價就是關稅」。

報導說，川普的核心經濟政見就是大幅進行稅改，其中包括削弱所得稅制，並以強硬的關稅政策取代等計畫。

他也提到撤銷對小費所得、加班費與社福津貼課徵所得稅，同時展延他2017年的減稅政策，該政策將於2025年到期。同時考慮讓消防員、警察、軍事人員與退伍軍人享有所得稅豁免。

跨黨派智庫「稅務基金會」（Tax Foundation）指出，光是撤銷小費所得、加班費與社福津貼的所得稅，10年將流失2兆美元，若加上川普的其他免稅計畫，該成本只會上升。

報導指出，川普將他激進的關稅政策視為是抵銷相關成本的方式。他計畫對所有進口商品課徵20%關稅，而中國的進口商品將課徵更高關稅。

然而，稅務專家與經濟分析師認為，川普的關稅不足以平衡取消所得稅造成的數兆美元的損失。

稅務基金會高級政策分析師華森（Garrett Watson）說，「不可能將關稅提高到能夠代替所得稅的程度，因為隨著關稅稅率上升，進口將下滑」。

他補充，川普的關稅10年估計產生3.8兆美元的收入，然而同期間，個人所得稅將達到33兆美元。川普包括關稅在內的整體稅務計畫，在未來10年將激增3兆美元的財政赤字，「這在數學上是行不通的」。

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