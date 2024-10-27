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馬斯克給川普的錢非最多！「這人」捐48億才是最大金主

2024/10/27 18:11

美國總統大選進入最後倒數，特斯拉創辦人馬斯克大力支持川普。（資料照，美聯社）美國總統大選進入最後倒數，特斯拉創辦人馬斯克大力支持川普。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選進入最後倒數，特斯拉創辦人馬斯克大力支持共和黨總統候選人川普，捐給親川普的美國政治行動委員會龐大金額。美媒指出，根據週四（24日）所公布的一份聯邦文件，馬斯克已累計提供1.186億美元（約新台幣37.94億元）給該委員會，但這還不是最多。

綜合外媒報導，根據週四公布的聯邦文件，馬斯克在10月的前幾週，向支持川普的美國政治行動委員會（America PAC），捐贈了4360萬美元（約新台幣13.9億元），使他對該委員會的總捐款達到1.186億美元左右。

美國政治行動委員會一直在搖擺州大力投放支持川普的廣告，馬斯克在第三季向支持川普的美國政治行動委員會，投入了7500萬美元（約新台幣24億元），堪稱是是本屆選舉中出手最大方的捐款人之一。

然而，馬斯克大撒幣力挺川普，竟然還排不上第一，《紐約時報》指出，馬斯克的捐款金額在川普的個人捐助者中排名第二，捐款金額排在馬斯克前面的是美國保守派銀行家梅隆（Timothy Mellon），他已捐贈1.5億美元（約新台幣48億元）給政治行動委員會，用來支持川普。

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