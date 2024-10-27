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川普嗆台搶走晶片生意 陸行之怒回：這是幾十萬台灣人熬夜爆肝換來的

2024/10/27 16:44

知名半導體分析師陸行之在臉書PO文稱，台灣的晶片製造強大，是用幾十萬台灣人的加班熬夜及爆肝換來的。（示意圖，彭博）知名半導體分析師陸行之在臉書PO文稱，台灣的晶片製造強大，是用幾十萬台灣人的加班熬夜及爆肝換來的。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普接受全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）訪問，再次提及「台灣偷了我們的晶片生意」。對此，知名半導體分析師陸行之在臉書PO文稱，台灣的晶片製造強大，是用幾十萬台灣人的加班熬夜及爆肝換來的，不是偷來的。

川普在podcast節目中訪談長達3小時，除了批評用聯邦補貼扶植美國半導體產業的政策，也批評台灣。他告訴喬羅根，「台灣偷走了我們的晶片生意。他們也想要保護，他們需要保護但沒有付錢，你知道嗎？黑幫可是會收保護費的，是吧？」

川普過去接受彭博商業周刊專訪時，也曾發表類似言論，指控台灣搶走美國晶片生意，台灣應付給美國保護費。

對於川普再度提及台灣偷了美國晶片生意一事，陸行之在臉書PO文指出，台灣的晶片製造強大，是用幾十萬台灣人的加班熬夜及爆肝換來的，不是偷來的。

陸行之說，過去數十年，我們花大錢持續買老美被淘汰及延遲遞交的武器，「應該算是另一方式的交保護費」，川普要是當選（現在看起來很有機會），投資人要趕快想想該如何避凶趨吉。

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