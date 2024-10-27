個人房地交易所得查核 近4年補稅逾54億

財政部統計，個人不動產交易所得啟動專案查核，近4年共補稅逾54億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為遏止短期投機炒作房地，財政部自2020年底針對個人不動產交易所得啟動專案查核，根據統計，須補徵件數及稅額分別自首年的2484件及6.99億元，逐年增加至2023年度的9963件及22.25億元，增幅各達301.09%及218.31%，累計近4年共補徵2.5萬件、補徵稅額逾54億元；此外，個人租賃所得查核作業，自2020年12月至2021年12月，經查核須補徵1085件、補稅4565萬元。

財政部自2020年11月起，陸續啟動「個人不動產相關所得專案查核作業計畫」、「營利事業不動產交易所得稅專案查核作業計畫」等。其中，「個人不動產相關所得專案查核作業計畫」分別針對個人交易所得及個人租賃所得進行查核，前者查核內容為加強查核個人舊制房屋、預售屋及適用個人房地合一課徵所得稅制度的交易案件，後者則是加強查核個人房東將房屋出租予個人的租賃所得案件。

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根據統計，個人不動產交易所得方面，經查核後須補徵件數及稅額分別自2020年12月至2021年12月實施首年的2484件及6.99 億元，逐年增加至2023年度的9963件及22.25億元，2024年上半年已補徵3538件、稅額9.61億元，累計近4年共補徵2萬5032件、補徵稅額54.44億元。至於個人租賃所得方面，自2020年12月至2021年12 月，補徵1085件、稅額4565萬元。

另，營利事業不動產交易所得稅專案查核作業計畫，針對營利事業的「不動產交易案件」及「符合一定條件的股份或出資額交易案件」加強查核。根據統計，自2020年12月實施至2023年底，每年查核件數均為480件、各年度須調整所得額的金額分別為43.73億元、66.41億元及63.83億元，2024年上半年則已查核3億元，即近4年企業共短漏報176.97億元。

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