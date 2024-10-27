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50年最慘拆分也沒救！英特爾前執行長：不要自欺欺人了

2024/10/27 15:44

英特爾近期面臨諸多營運逆風，圖為執行長季辛格。（路透）英特爾近期面臨諸多營運逆風，圖為執行長季辛格。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾利空消息不斷，股價暴跌、裁員、賣家產，迎來50年最慘時刻，英特爾前董事還公開呼籲拆分代工及IC設計業務，希望救亡圖存。英特爾前執行長貝瑞特（Craig Barrett）則認為，拆分無法拯救英特爾，也損及美國利益。他直言，不要自欺欺人了，美國若想再次成為半導體產業的領導者，簡單將英特爾切成兩半，並非解決方案。

英特爾的財務狀況最近陷入困境，主要是其代工部門的巨額虧損，傳出該公司正在考慮將製造業務剝離為一個完全不同的實體，類似於 AMD 分割格羅方德（GlobalFoundries）的做法。

英特爾前執行長貝瑞特（Craig Barrett）則認為，拆分無法拯救英特爾，也損及美國利益。（法新社）英特爾前執行長貝瑞特（Craig Barrett）則認為，拆分無法拯救英特爾，也損及美國利益。（法新社）

對此，英特爾前執行長貝瑞特在美國《財星》雜誌（Fortune）撰文反對，因為這樣做將損害英特爾，也損及美國鞏固半導體領導地位的目標。

貝瑞特認為，晶片製造商需要大量投資才能保持競爭力，只有英特爾、三星和台積電這三家晶片製造商，有足夠的收入來維持未來產品所需的研發。英特爾的設計部門很可能會在這次拆分中倖存下來，但「英特爾的代工業務能否持續下去還是一個懸而未決的問題」。

他以2008 年 AMD 分割格羅方德進行比較，格羅方德落後於台積電，因為它沒有任何差異化技術，可以使其在半導體製造領域處於領先地位。由於資源有限，格羅方德無法在研發上投入更多資金，只能落後於競爭對手。最終，潛在客戶選擇了擁有更先進技術的代工廠，限制格羅方德產量和收入，進而導致其用於研發的現金更少。

貝瑞特說，如果英特爾（或美國政府）將其拆分為獨立公司，同樣的事情也可能發生在英特爾的製造部門上，最終結果就是美國可能會依賴台積電或三星來生產最新的晶片。

他建議，英特爾和美國政府應該專注於對半導體公司最重要的事情-技術領先地位，而不是分割英特爾。若英特爾專注於提供超越競爭對手的卓越技術，將能夠扭轉局面，再次成為晶片製造領域的全球領導者。

英特爾如何突圍，美國政府也相當關注。（美聯社）英特爾如何突圍，美國政府也相當關注。（美聯社）

與此同時，華盛頓必須盡職盡責，以保持半導體競賽的領先地位。美國去年在半導體產業的投資比過去 28 年的總和還要多，「美國應該做得更多」，尤其是在學術研究方面。雖然建立國家半導體技術中心（NSTC）已經是一個良好的開端，其五年預算仍小於英特爾每年的研發支出。

貝瑞特強調，我們不要自欺欺人了，如果美國想再次成為半導體產業的領導者，簡單地將英特爾切成兩半並不是解決方案。我們必須願意投資並努力將摩爾定律引入未來，而不是浪費時間重新佈置躺椅」。

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