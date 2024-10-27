壓力炸鍋！中企老闆苛扣員工670元工資 遭刺17刀亡

中國經濟惡化，越來越多民眾面臨降薪、解僱等處境，導致報復事件不斷發生。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期中國經濟惡化，越來越多民眾面臨降薪、解僱等處境，導致報復事件不斷發生。有從事捕魚業的老闆因苛扣員工150元人民幣（約新台幣670元）薪水，結果遭員工猛刺17刀身亡。外媒分析，這是因為中國經濟低迷，包括勞工階層在內的「五失人員」（指投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常）快速增加。

《美國之音》報導，中國今年10月至少已發生3起經媒體公開報導，並被質疑為報復社會的極端事件。3月、5月、6月及9月在上海、廣東、湖南等多地，都傳出報復社會或疑報復社會的暴力事件，主要形式包括開車撞人、持刀砍人等，行兇者無差別殺人，特別對學生在內的弱勢群體的傷害，引發社會恐慌。

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據X平台多個帳號發布內容，一名在廣西省北海市經營捕魚業的老闆，因苛扣員工150元人民幣薪水，遭該員工連刺17刀身亡。事後，被害者的妻子接受訪問時表示，他們公司十幾年來都是按照這種「佔員工一天」的方式計算薪資，但都沒有發生過任何意外，讓外界也意外「沒想到會有人因150元人民幣的工資動手殺人」。

另外，四川省成都市廣匯日產申科蓉4S店多名員工，因突遭解雇於10月11日前往店面維權抗議；廣東省東莞市旺鑫精密工業也因宣布停工放假四個月，遭員工維權。

報導指出，在這些報復社會型暴力事件的背後，中國「五失人員」格外引人關注。「五失人員」一般指涉及投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常的五類人員。

中國勞工觀察（China Labor Watch）創辦人兼執行主任李強分析，在中國經濟下行嚴重，工人就業困難，也沒什麼積蓄情況下，失意的勞工階層確實更可能透過暴力事件，向社會表達不滿、宣示存在。

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