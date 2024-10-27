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經濟太慘！中國9月大型工業企業利潤暴跌近3成

2024/10/27 14:07

中國9月工業利潤大暴跌。（法新社資料照）中國9月工業利潤大暴跌。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，內需疲弱，低價向海外傾銷導致企業利潤雪崩。根據中國國家統計局27日公布，今年9月規模以上工業企業（指主營業務收入在2000萬人民幣以上的工業企業）利潤年減27.1％，造成今年前9月利潤成長由正轉負。

中國官方統計顯示，9月規模以上工業企業利潤年減27.1%，降幅較8月擴大9.3個百分點，連續兩個月下降。受此拖累，前9月規模以上工業企業利潤累計年增率由成長0.5%轉為下降3.5%，低於前值4.0個百分點，為今年首次出現年減。

中國國家統計局工業司統計師於衛寧解釋，9月規模以上工業企業利潤降幅擴大，主要是受有效需求不足、工業品價格下降及8月以來同期基數明顯提高等多重因素影響，企業成本成長高於營收成長速度，導致企業毛利下降，對獲利成長支撐不足。

三大類企業獲利表現都呈現不同程度走低。前三季採礦業利潤總額較去年同期降幅擴大1.5個百分點至10.7%；電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業利潤年增率放緩2.6個百分點至12.1%；製造業利潤年增率下滑4.9個百分點至負3.8%

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