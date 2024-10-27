賣不出去？保時捷中國傳打6折促銷 今年銷量慘跌近3成

中國媒體報導，深圳經銷商對保時捷Macan車型大幅降價，其中2024款Macan2.0T的空車報價最低可達人民幣35.8萬元（約新台幣160萬元），相當於廠商指導價的6折。（資料照，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國《澎湃新聞》報導，有深圳經銷商對保時捷Macan車型大幅降價，其中2024款Macan2.0T的空車報價最低可達人民幣（下同）35.8萬元（約新台幣160萬元），而這款車型的廠商參考價是57.80萬元（約新台幣258.1萬元），相當於打6折。

報導後，消息引發網路大量關注，「保時捷售價跌破40萬」的話題衝上熱搜。深圳和廣東地區的多家保時捷4S店相關工作人員表示，店內該車型並沒有類似促銷，同時還有工作人員稱，從來沒有聽說過這麼低的售價。

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門市報價顯示，Macan空車價均高於40萬元（約新台幣178.6萬元），折扣力道約略高於7折。而落地價則基本上都在60萬元左右（約新台幣268萬元），最低報價也要超過50萬元（約新台幣223.3萬元），具體則需到店詳談。

有汽車經銷商告訴澎湃新聞，該促銷更可能是噱頭，「雖然Macan因為是保時捷的低價車型，總被開玩笑說不是保時捷，但是廠商對於品牌一定會有嚴格的控價制度，35.8萬元的空車價，落地價如果不讓你做保險、加裝配備，基本是不太可能的。」

但報導也指出，今年上半年，保時捷中國部分地區的經銷商確實對入門車型Macan和純電動轎跑Taycan實施了大幅度降價促銷活動，最優惠的價格可以達到7折，不少門市的Macan車型空車價最低降至人民幣45萬元左右（約新台幣201萬元）。

報導稱，官方數據顯示，今年前三季，保時捷全球累計交付量為22.6萬輛，較去年同期衰退7%。其中，中國市場的下滑最為劇烈。今年1至9月，保時捷在中國市場交付量約4.33萬輛，衰退幅度達29%。

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