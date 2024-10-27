晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普嗆：台灣搶走晶片生意 應付美國保護費

2024/10/27 13:48

美國共和黨總統候選人川普受訪時提到台灣，表示「他們搶走了我們大概100%的晶片生意」，強調如果要美國保護，就該繳保護費。（資料照，美聯社）美國共和黨總統候選人川普受訪時提到台灣，表示「他們搶走了我們大概100%的晶片生意」，強調如果要美國保護，就該繳保護費。（資料照，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕距離美國總統大選剩不到2週之際，共和黨總統候選人川普接受全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）訪問，提到台灣時，再次表示「他們搶走了我們大概100%的晶片生意」、「我們跟保險公司根本沒兩樣。台灣什麼都沒給我們。」他強調如果要美國保護，就該繳保護費。

根據《美聯社》報導，川普在podcast節目中訪談長達3小時，講述他的集會和其他採訪者的故事，甚至連不明飛行物（UFO）是否存在等話題都聊。

川普除了批評用聯邦補貼扶植美國半導體產業的政策，也批評台灣。他告訴喬羅根，「台灣偷走了我們的晶片生意。他們也想要保護，他們需要保護但沒有付錢，你知道嗎？黑幫可是會收保護費的，是吧？」

川普先前接受採訪，提到中國國家主席習近平時，川普稱「不管你喜不喜歡，習近平是個出色的人」。（資料照，美聯社）川普先前接受採訪，提到中國國家主席習近平時，川普稱「不管你喜不喜歡，習近平是個出色的人」。（資料照，美聯社）

川普先前接受彭博商業周刊（Bloomberg Businessweek）採訪時，也質疑美國是否該保衛台灣，「他們確實搶走了我們大概100%的晶片生意，我認為台灣應該付保護費給我們」、「我們就跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒給我們」。

另外，提到中國國家主席習近平時，川普稱「不管你喜不喜歡，習近平是個出色的人」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財