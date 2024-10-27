川普嗆：台灣搶走晶片生意 應付美國保護費

美國共和黨總統候選人川普受訪時提到台灣，表示「他們搶走了我們大概100%的晶片生意」，強調如果要美國保護，就該繳保護費。（資料照，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕距離美國總統大選剩不到2週之際，共和黨總統候選人川普接受全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）訪問，提到台灣時，再次表示「他們搶走了我們大概100%的晶片生意」、「我們跟保險公司根本沒兩樣。台灣什麼都沒給我們。」他強調如果要美國保護，就該繳保護費。

根據《美聯社》報導，川普在podcast節目中訪談長達3小時，講述他的集會和其他採訪者的故事，甚至連不明飛行物（UFO）是否存在等話題都聊。

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川普除了批評用聯邦補貼扶植美國半導體產業的政策，也批評台灣。他告訴喬羅根，「台灣偷走了我們的晶片生意。他們也想要保護，他們需要保護但沒有付錢，你知道嗎？黑幫可是會收保護費的，是吧？」

川普先前接受採訪，提到中國國家主席習近平時，川普稱「不管你喜不喜歡，習近平是個出色的人」。（資料照，美聯社）

川普先前接受彭博商業周刊（Bloomberg Businessweek）採訪時，也質疑美國是否該保衛台灣，「他們確實搶走了我們大概100%的晶片生意，我認為台灣應該付保護費給我們」、「我們就跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒給我們」。

另外，提到中國國家主席習近平時，川普稱「不管你喜不喜歡，習近平是個出色的人」。

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