晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

投顧：若川普當選 恐引發市場動盪 可等年底至元月行情

2024/10/27 06:59

投顧機構認為，若川普當選，可能引發市場動盪，建議等待年底至元月行情、再逢低買進。圖為紐約華爾街地標（記者王孟倫攝）投顧機構認為，若川普當選，可能引發市場動盪，建議等待年底至元月行情、再逢低買進。圖為紐約華爾街地標（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內投顧機構指出，離11/5美國大選揭露約有兩週時間，若川普當選，可能先引發市場一陣動盪。不過，由於依舊看好2025年第一季AI拉貨進入旺季，故建議預留現金，在此動盪期間，可慢慢逢低買進績優股，等待年底至元月行情。

台股上週（10/21~10/25）加權指數累計下跌138.82點，跌幅0.59％，收盤指數為2萬3348.45點。

法人表示，由於美國大選倒數計時，川普聲浪上升，增添市場不確定性，聰明錢保持觀望；另一方面，上週五美國公布9月零售銷售月增 0.4%，高於市場預期的 0.3%及超過8月的0.1%，顯示經濟依然強勁，資金重回銀行體系，美國十年債殖利率上揚至4.2％以上水準，面對目前不確定性的股市，已經造成壓力。

根據統計，亞洲主要股市「一週表現」，由高至低依序為上海綜合指數上漲1.17%、韓國跌0.42%、台灣跌0.59%、香港跌1.03%、新加坡跌1.29%、馬來西亞跌1.68%、泰國跌1.77%、印度跌2.24%、越南跌2.55%及日本股市跌2.82%等。

台股上週表現屬於「中段班」，但如果是計算今年以來，累計漲幅維持在三成以上，台灣仍是穩居亞股之冠。

不過，永豐投顧也指出，目前美、台市場皆出現觀望情況，其一是美國大選選情出現變化，其二為進入重量級科技股財報揭露日。

在美國大選部分，在颶風過後，川普批評現任政府救災不力，川普民調快速拉升與賀錦麗持平，在搖擺州部分的民調川普更是收復失土，在賭局部分，川普與賀錦麗差距拉大至59.5：39（10/24，RealClear）。

永豐投顧指出，鑑於川普上任後即將調升關稅，增添國際貿易變數，加之過去執政時，言詞誇大頻仍，影響風險市場波動加大，因此，美股已出現高檔拉回整理走勢。

「選前選後逢低佈局！」永豐投顧分析，距離11/5美國大選揭露還有兩個星期，若川普當選，可能先引發市場一陣動盪；不過，由於依舊看好2025年第一季AI拉貨進入旺季，因此，建議預留現金，在此動盪期間可慢慢逢低買進績優股，等待年底至元月行情；因此，進一步預估本週股市膠著，指數區間2萬3000～2萬3500點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財