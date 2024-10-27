投顧：若川普當選 恐引發市場動盪 可等年底至元月行情

投顧機構認為，若川普當選，可能引發市場動盪，建議等待年底至元月行情、再逢低買進。圖為紐約華爾街地標（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內投顧機構指出，離11/5美國大選揭露約有兩週時間，若川普當選，可能先引發市場一陣動盪。不過，由於依舊看好2025年第一季AI拉貨進入旺季，故建議預留現金，在此動盪期間，可慢慢逢低買進績優股，等待年底至元月行情。

台股上週（10/21~10/25）加權指數累計下跌138.82點，跌幅0.59％，收盤指數為2萬3348.45點。

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法人表示，由於美國大選倒數計時，川普聲浪上升，增添市場不確定性，聰明錢保持觀望；另一方面，上週五美國公布9月零售銷售月增 0.4%，高於市場預期的 0.3%及超過8月的0.1%，顯示經濟依然強勁，資金重回銀行體系，美國十年債殖利率上揚至4.2％以上水準，面對目前不確定性的股市，已經造成壓力。

根據統計，亞洲主要股市「一週表現」，由高至低依序為上海綜合指數上漲1.17%、韓國跌0.42%、台灣跌0.59%、香港跌1.03%、新加坡跌1.29%、馬來西亞跌1.68%、泰國跌1.77%、印度跌2.24%、越南跌2.55%及日本股市跌2.82%等。

台股上週表現屬於「中段班」，但如果是計算今年以來，累計漲幅維持在三成以上，台灣仍是穩居亞股之冠。

不過，永豐投顧也指出，目前美、台市場皆出現觀望情況，其一是美國大選選情出現變化，其二為進入重量級科技股財報揭露日。

在美國大選部分，在颶風過後，川普批評現任政府救災不力，川普民調快速拉升與賀錦麗持平，在搖擺州部分的民調川普更是收復失土，在賭局部分，川普與賀錦麗差距拉大至59.5：39（10/24，RealClear）。

永豐投顧指出，鑑於川普上任後即將調升關稅，增添國際貿易變數，加之過去執政時，言詞誇大頻仍，影響風險市場波動加大，因此，美股已出現高檔拉回整理走勢。

「選前選後逢低佈局！」永豐投顧分析，距離11/5美國大選揭露還有兩個星期，若川普當選，可能先引發市場一陣動盪；不過，由於依舊看好2025年第一季AI拉貨進入旺季，因此，建議預留現金，在此動盪期間可慢慢逢低買進績優股，等待年底至元月行情；因此，進一步預估本週股市膠著，指數區間2萬3000～2萬3500點。

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