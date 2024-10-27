抓到了！中國算能科技涉嫌替華為下單 台積電停止供貨

台積電的晶片出現在華為昇騰910B晶片上，引發譁然。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透26日報導，兩名知情人士透露，在華為的人工智慧（AI）處理器上發現台積電生產的晶片後，台積電已暫停向中國晶片設計公司算能科技（Sophgo）出貨。他們說，算能向台積電下單的晶片與在華為昇騰（Ascend）910B上發現的晶片相符。

華為被限制採購台積電晶片，以保護美國的國家安全。路透無法確定相關晶片最終是如何出現在華為產品上。

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隸屬加密貨幣挖礦公司「比特大陸」的算能科技、華為與台積電皆未回應相關詢問。

另一消息來源稱，科技研究公司TechInsights在拆解華為昇騰910B處理器後發現台積電的晶片。而約在兩週前，台積電將此發現通知美國政府。

與此同時，台積電也暫停向一家客戶出貨，一名台灣官員說，在台積電發現其供應給一家客戶的晶片最終出現在華為產品上後，採取此行動。他也表示，台積電通知台美當局，並展開詳細調查。不過他沒有透露該客戶為算能科技。

台積電近日表示，自2020年9月中旬以來已停止向華為，將就此事積極與美國商務部溝通。

2020年，美國政府禁止含美國技術或軟體的外國產品供貨給華為。在此之前，台積電為華為的昇騰系列供應晶片。華為2022年推出的昇騰910B被視為是中國企業生產出的最先進AI晶片。

今年8月間，台灣「科技、民主、社會研究中心」（DSET）報告稱，比特大陸是中國主要的積體電路設計公司以及加密貨幣挖礦機供應商，該公司的目標是挑戰輝達與超微在AI晶片市場的主導地位。DSET指出，算能科技是比特大陸的附屬公司。

根據企業登記資料庫，算能科技共同創辦人詹克圖也共同創辦了比特大陸。2023年這家公司以比特大陸的電郵地址以及廈門算能科技的名稱，與美國聯邦通訊委員會聯繫。

2021年台灣檢方突襲搜查比特大陸在台灣設立的公司，並指控其非法挖角台灣數百名半導體工程師，以及非法從事研發。算能科技官網說，其在中國與其他國家的10多座城市設有研發中心。

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