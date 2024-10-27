晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

晶片設計遭美鎖喉 中國EDA全球市占率低於2％

2024/10/27 07:20

EDA是打開半導體王國的鑰匙，也是美國對中國晶片設計的掐喉點。（彭博示意圖）EDA是打開半導體王國的鑰匙，也是美國對中國晶片設計的掐喉點。（彭博示意圖）

首次上稿 10/26 22:52
更新時間 10/27 07:20

〔編譯魏國金／台北報導〕中國在2021年公布的「十四五」經濟規劃中，將電子設計自動化軟體（EDA），明定為半導體產業的首要技術突破點，然而迄今中國在突破美國晶片設計的「掐喉點」上成效有限，數據顯示，去年中國企業在全球EDA的市占率，還不到2%。

EDA軟體允許晶片設計與製造商在量產新一代晶片之前，開發並測試相關晶片藍圖。儘管在規模6000億美元的半導體產業中，EDA僅佔1.6%，但它卻是開發最尖端晶片中，扮演供應鏈的關鍵瓶頸。顧問公司TechInsight副主席哈奇森（G Dan Hutcheson）說，「它是打開王國的鑰匙」。

金融時報報導，全球EDA領域由3家美國公司：新思科技（Synopsis）、益華電腦（Cadence）與西門子EDA主導，它們幾乎生產了設計、製造與測試最尖端晶片的所有需要軟體。上海ICWise Research數據顯示，這3巨頭佔中國EDA市場80%。

2021年，中國將EDA界定為半導體業首要技術突破點。國家支持的大基金以及中國科技巨頭華，為對EDA與晶片設計新創公司進行一連串投資。去年中國在南京成立國家EDA創新中心，其任務是「承擔突破美國在EDA軟體領域卡脖子的關鍵工作」。

在中國政府大力補貼下，中國3大EDA公司：華大九天、概倫電子與廣立微電子取得一些進展，根據中國Insight and Info數據顯示，2020年至2023年，它們在中國市場的市佔率從7%翻倍至14%。

儘管如此，去年這3家中企的全球市占率仍低於2%。華大九天的市值約70億美元，反觀新思科技為800億美元。歐亞集團主任魯曉萌說，北京正努力彌補失去的時間，因為它遲遲沒有意識到，自己對美國掌控EDA領域的脆弱性。

美國前總統川普政府2019年禁止華為使用美國EDA工具，之後拜登政府在2022年8月採取全面出口管制，以防止中國取得最先進的晶片設計軟體。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）瓦德瓦尼AI和先進技術中心主任艾倫（Gregory Allen）指出，美國的管制意謂中國晶片設計公司無法轉向台積電等非中國製造商，來生產以美國EDA工具設計的尖端晶片。

不過他補充，對在中國生產晶片而言，對能輕易共享的軟體工具實施制裁，要比對龐大的晶片設備實施制裁困難許多，「EDA軟體能被盜版，你可以購買一個許可，然後破解密碼，並讓合法授權以外的更多人使用」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財