晶片設計遭美鎖喉 中國EDA全球市占率低於2％

EDA是打開半導體王國的鑰匙，也是美國對中國晶片設計的掐喉點。（彭博示意圖）

首次上稿 10/26 22:52

更新時間 10/27 07:20

〔編譯魏國金／台北報導〕中國在2021年公布的「十四五」經濟規劃中，將電子設計自動化軟體（EDA），明定為半導體產業的首要技術突破點，然而迄今中國在突破美國晶片設計的「掐喉點」上成效有限，數據顯示，去年中國企業在全球EDA的市占率，還不到2%。

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EDA軟體允許晶片設計與製造商在量產新一代晶片之前，開發並測試相關晶片藍圖。儘管在規模6000億美元的半導體產業中，EDA僅佔1.6%，但它卻是開發最尖端晶片中，扮演供應鏈的關鍵瓶頸。顧問公司TechInsight副主席哈奇森（G Dan Hutcheson）說，「它是打開王國的鑰匙」。

金融時報報導，全球EDA領域由3家美國公司：新思科技（Synopsis）、益華電腦（Cadence）與西門子EDA主導，它們幾乎生產了設計、製造與測試最尖端晶片的所有需要軟體。上海ICWise Research數據顯示，這3巨頭佔中國EDA市場80%。

2021年，中國將EDA界定為半導體業首要技術突破點。國家支持的大基金以及中國科技巨頭華，為對EDA與晶片設計新創公司進行一連串投資。去年中國在南京成立國家EDA創新中心，其任務是「承擔突破美國在EDA軟體領域卡脖子的關鍵工作」。

在中國政府大力補貼下，中國3大EDA公司：華大九天、概倫電子與廣立微電子取得一些進展，根據中國Insight and Info數據顯示，2020年至2023年，它們在中國市場的市佔率從7%翻倍至14%。

儘管如此，去年這3家中企的全球市占率仍低於2%。華大九天的市值約70億美元，反觀新思科技為800億美元。歐亞集團主任魯曉萌說，北京正努力彌補失去的時間，因為它遲遲沒有意識到，自己對美國掌控EDA領域的脆弱性。

美國前總統川普政府2019年禁止華為使用美國EDA工具，之後拜登政府在2022年8月採取全面出口管制，以防止中國取得最先進的晶片設計軟體。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）瓦德瓦尼AI和先進技術中心主任艾倫（Gregory Allen）指出，美國的管制意謂中國晶片設計公司無法轉向台積電等非中國製造商，來生產以美國EDA工具設計的尖端晶片。

不過他補充，對在中國生產晶片而言，對能輕易共享的軟體工具實施制裁，要比對龐大的晶片設備實施制裁困難許多，「EDA軟體能被盜版，你可以購買一個許可，然後破解密碼，並讓合法授權以外的更多人使用」。

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