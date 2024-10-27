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美國廉航「精神航空」賣飛機求生 還要大裁員

2024/10/27 07:00

「精神航空」不堪虧損，宣布出售多架飛機及裁員。（美聯社檔案照）「精神航空」不堪虧損，宣布出售多架飛機及裁員。（美聯社檔案照）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國廉價航空「精神航空」（Spirit Airlines）不堪虧損，近日宣布出售多架飛機及裁員。根據精神航空24日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，預計每年削減約8000萬美元（約新台幣25億元）成本，這些計畫明年初實施。

綜合美媒報導，精神航空在提交給SEC的文件寫道，縮減的成本主要來自於「根據預期航班量進行的裁員計畫」，但沒有具體說明裁員人數或哪些職位會受到影響。

航空公司還說，已同意賣23架飛機給球商業航空和航空航天解決方案龍頭企業GA Telesis，價值5.19億美元（約新台幣166億元），出售機種是2014年到2019年間製造的空中巴士A320ceo和A321ceo機型。預估這筆交易的淨收益，加上飛機相關負債的消除，可以在2025年底前增加約2.25億美元（約新台幣72億元）的流動資金。

儘管與捷藍航空（JetBlue）的合併計畫失敗，精神航空仍尋求自救，目前正與邊疆航空（Frontier Airlines）洽談潛在的合併方案，但尚無具體協議，公司也評估聲請破產的可能性。

截至週五中午，精神航空股價上漲了25％，但公司股價比去年下跌超過80％。

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