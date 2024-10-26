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三星被Google抓包 手機晶片存在高嚴重性安全漏洞

2024/10/26 21:36

英國科技網站techradar報導指出，三星部分Exynos手機晶片存在令人擔憂的安全漏洞。（彭博）英國科技網站techradar報導指出，三星部分Exynos手機晶片存在令人擔憂的安全漏洞。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據報導，一些三星智慧型手機的處理器中存在高度嚴重的漏洞，允許威脅行為者升級權限，並可能在設備上投放惡意軟體。

英國科技網站techradar報導指出，三星部分Exynos手機晶片存在令人擔憂的安全漏洞。Google威脅分析小組 （TAG）的網路安全研究人員發現該漏洞，並將其報告給三星，三星於10月7日修復該漏洞，並發布修補程式和後續安全建議。

在通報中，此缺陷被描述為釋放後使用漏洞，編號為 CVE-2024-44068，嚴重性評分為 8.1（高嚴重性），存在於三星 Exynos行動處理器版本9820、9825、980、 990、850和W920。

採用這些晶片的三星手機包括部分S10 系列、Note 10 和10+、S20系列，以及三星Galaxy A51 5G和三星Galaxy A71 5G。Exynos W920主要用於三星Galaxy Watch系列等穿戴式裝置。

TAG 的研究人員表示，該漏洞正在被廣泛利用。

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