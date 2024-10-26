外商投資持續縮手 中國前9月FDI暴跌30.4％

今年前9月中國的FDI年減30.4%。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國2024的外國直接投資（FDI）遭遇重大打擊。中國商務部公佈，今年前9月全國實際使用外資金額較去年同期暴跌30.4％，儘管跌幅較前8月的31.5％略微縮小1.1個百分點，但流入中國的外國直接投資仍萎縮達3成之多。

全球經濟的不確定性、地緣政治的緊張，以及中國本身的經濟放緩，已使中國對一些外國投資人的吸引力下降。儘管如此，中國採取措施，竭力留住外國投資。這些措施包括政策改革、向外國投資開放更多領域，以及提供稅務優惠。

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中國也更新公司法、修訂外資准入負面清單限制措施。同時承諾開放電信、教育與醫療保健等產業，並將外籍人士的稅收優惠措施延長至2027年底，中國國務院也也將採取措施，鼓勵外商投資設立研發中心。

儘管這些努力展現中國吸引外國投資的決心，但成效仍不確定，而恢復投資人的信心或許需要中國政府付出更大努力。中國能否持續成為外國投資的重要之地，將取決於其如何處理投資人的疑慮，及其如何因應不斷演變的全球經濟。

依據中國商務部資料，今年前九月整體FDI大幅縮減至6406億人民幣（2.88兆台幣），其中高科技製造業、醫療儀器設備與儀器儀表製造、專業技術服務，以及電腦與辦公設備製造逆勢上漲，漲幅分別1.5％、57.3％、35.3％與29.2％。就來源地來看，德國、新加坡對中國的投資分別年增19.3％、11.6％。

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