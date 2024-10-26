晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

外商投資持續縮手 中國前9月FDI暴跌30.4％

2024/10/26 21:13

今年前9月中國的FDI年減30.4%。（法新社）今年前9月中國的FDI年減30.4%。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國2024的外國直接投資（FDI）遭遇重大打擊。中國商務部公佈，今年前9月全國實際使用外資金額較去年同期暴跌30.4％，儘管跌幅較前8月的31.5％略微縮小1.1個百分點，但流入中國的外國直接投資仍萎縮達3成之多。

全球經濟的不確定性、地緣政治的緊張，以及中國本身的經濟放緩，已使中國對一些外國投資人的吸引力下降。儘管如此，中國採取措施，竭力留住外國投資。這些措施包括政策改革、向外國投資開放更多領域，以及提供稅務優惠。

中國也更新公司法、修訂外資准入負面清單限制措施。同時承諾開放電信、教育與醫療保健等產業，並將外籍人士的稅收優惠措施延長至2027年底，中國國務院也也將採取措施，鼓勵外商投資設立研發中心。

儘管這些努力展現中國吸引外國投資的決心，但成效仍不確定，而恢復投資人的信心或許需要中國政府付出更大努力。中國能否持續成為外國投資的重要之地，將取決於其如何處理投資人的疑慮，及其如何因應不斷演變的全球經濟。

依據中國商務部資料，今年前九月整體FDI大幅縮減至6406億人民幣（2.88兆台幣），其中高科技製造業、醫療儀器設備與儀器儀表製造、專業技術服務，以及電腦與辦公設備製造逆勢上漲，漲幅分別1.5％、57.3％、35.3％與29.2％。就來源地來看，德國、新加坡對中國的投資分別年增19.3％、11.6％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財