Blackwell晶片短缺效應 輝達須防兩顆雷

輝達最新的Blackwell圖形處理單元（GPU）已售罄，並受到包括Meta、微軟、Google、亞馬遜和甲骨文在內的客戶搶購。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）最近宣布，最新的Blackwell圖形處理單元（GPU）已售罄，並受到包括Meta、微軟、Google、亞馬遜和甲骨文在內的客戶搶購。美媒報導指出，Blackwell晶片缺貨，可能導致交貨時間拉長，採購延遲引起客戶不滿，以及確保大量生產的品質。此外，小公司因為拿不到貨，憂心喪失競爭力，可能尋求黑市交易，或讓輝達的其他競爭對手趁機搶市。

對許多潛在客戶來說，目前NVIDIA Blackwell GPU的市場狀況十分嚴峻，因為超大規模企業、科技巨頭和輝達之間的密切關係，使得小型公司在實施和執行人工智慧和資料中心升級計劃方面落後了一年或更長時間。這可能會導致小公司處於競爭劣勢，並讓當前大公司佔據更大的主導地位。

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根據最新預測，輝達AI晶片要到2025年底才會恢復庫存。如果科技巨頭和超大規模企業收到更多的大訂單，輝達是否會先為小公司提供服務，還是將它們排在後面，還有待觀察。

另一個需要考慮的因素是交付的確定性。最近由於封裝問題導致Blackwell晶片的採購延遲，輝達不得不重新設計GPU與晶片組內其他組件的整合方式，以避免變形和系統故障。只有時間才能證明目前的設計是否能夠承受大規模生產的嚴格要求，同時還須保持品質。

雖然現在判斷Blackwell短缺會對科技業產生什麼影響還為時過早，但隨著GPU的大力發展，人工智慧蓬勃發展，還是可能會導致小公司的競爭劣勢，激勵可能的黑市，或者讓輝達的競爭對手有機會竄出。

分析家指出，GPU黑市可能會出現，或者輝達競爭對手可能會透過Blackwell替代品來獲得市場佔額。輝達長期以來一直是主導的晶片製造商，但如果它不能擴大規模並保持品質來滿足需求，未來也可能會在市場上陷入困境、或面臨被收購的風險。

許多競爭對手都在伺機而動，準備利用客戶對輝達交貨時間過長的不滿，其中包括英特爾和超微。今年早些時候，英特爾推出一款新的AI晶片，據稱該晶片在AI工作負載方面的性能可與NVIDIA H100處理器相媲美。英特爾聲稱其Gaudi 3晶片在生成式AI模型的訓練和部署方面可以超越輝達，能源效率提高40%，推理速度提高50%，大語言訓練速度提高一倍半以上。

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