中資炒作波爾多酒莊失敗 價格腰斬乏人問津

中國投資人買了許多法國酒莊，如今因北京資本管制及葡萄酒需求疲軟等因素，被迫降價出售。（示意圖，法新社資料照）

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陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法新社報導，許多中國投資人經過10多年的搶購熱潮，因北京資本管制及葡萄酒需求疲軟等因素，陸續脫售波爾多（Bordeaux）酒莊，卻因買家稀缺，部分酒莊以腰斬價出售也乏人問津，這些中資因錯誤的期望導致中國夢碎。

報導指出，2009年，拉圖拉甘酒莊（Chateau Latour Laguens）是首批被中資收購的波爾多（Bordeaux）酒莊，中資企業深信該酒莊的葡萄酒可以在中國國內市場帶來可觀收益。隨後，法國西南部的其他200多座酒莊也陸續被中資收購。

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好景不常，因中國的資本管制、亞洲對葡萄酒需求疲軟，以及低估經營法國酒莊的成本，使得許多中國買家紛紛退場。2022年，金兔、御兔、大羚羊和藏羚羊等中國業者取名的酒莊從波爾多地圖上消失。當香港思格威酒業集團（SGV Wines）將這4座莊園轉售給法國投資者後，莊園便恢復原名。

今年5月，法國當局則沒收了海昌集團創辦人、中國富豪曲乃傑於2010年代收購的9座酒莊，原因是曲使用中國政府資金從事洗錢。

中資正從波爾多撤離。（示意圖，歐新社資料照）

波爾多酒莊地產專家李莉娟進一步指出，許多其他酒莊也正以低價出售，北京對資金的嚴格控管，對已經因波爾多葡萄酒產量過剩而受挫的市場造成打擊，「中國投資人的資金無法再於海外投資，因為他們的錢都被困在中國了」。

他說，目前大約有 50 座波爾多城堡正在出售，其他失望的業主正在等待市場回暖，以便出售。因為買家稀缺，以至於有些酒莊的售價還不到購買價格的一半。中國投資人原本憧憬著優雅的法國生活和中國國內市場的良好收益，最終因錯誤的期望導致中國夢碎。

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