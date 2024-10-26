日本眾議院大選27日投開票 日媒：執政黨若喪失多數席次股市恐暴跌

分析師認為，倘若日本執政聯盟喪失多數席次，日股恐走跌。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本27日將舉行眾議院大選投開票，大選結果預計10月28日凌晨前大勢底定，執政聯盟能否維持過半席次成焦點。分析師表示，倘若日本執政黨喪失多數席次，日經指數恐暴跌。

日本每日新聞報導，10月27日投開票後，選舉結果可望在10月28日凌晨前底定，將對10月1日剛上任首相的石破茂選後執政帶來重大影響。

請繼續往下閱讀...

日本時報則分析，如果執政聯盟等在周日的大選中失去多數席位，東京股市下周可能會經歷一段艱難的時期。特別是在投資人已經因貨幣政策緊縮和地緣政治擔憂而感到不安之際，自民黨和公明黨席次流失都可能動搖信心。

三井住友DS資產管理公司分析師Masahiro Ichikawa在報告中寫道，如果執政黨失去多數席位，政治不確定性將顯著增加， 日經指數恐暴跌。

野村綜合研究所執行經濟學家Takahide Kiuchi在報告中也提及，在這種情況下（指執政聯盟失去多數席次），日本央行的貨幣緊縮計畫和財政重建進程將脫軌，因政治動盪和政策不確定性，股市面臨的阻力將會更大。

瑞穗證券高級技術分析師 Yutaka Miura 則說，雖然大選後日本股市可能大幅波動，但影響只是暫時的。鑑於日本和美國股市之間存在很強的相關性，一旦週一（28日）對大選的初步反應被消化，日經指數的後續表現將受到美股走勢影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法