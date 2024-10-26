鴻海市值登上3兆元 僅差臨門一腳

鴻海市值重回3兆元僅差臨門一腳。圖為鴻海董事長劉揚偉。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕鴻海 （2317） 近期獲外資及投信加碼，股價走強，周五收漲4.5元或 2.13%，收盤價來到216元，市值也來到2.99兆元，距重返3兆元大關僅差臨門一腳。

鴻海第4季受惠蘋果iPhone 16系列新機上市，加上輝達AI伺服器GB200將自年底開始出貨，預期第4季在旺季動能延續，業績將優於第3季。鴻海是輝達GB200 AI伺服器主力供應商，規劃11月生產，12月出貨，並於明年大量出貨，可望明顯挹注業績。

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日前資深分析師杜金龍表示，鴻海近期漲幅較大，但理論上可過高點，若以台股本益比約20倍計算，可望上看300元以上，目標價則是歷史天價375元。

針對鴻海近期股價表現亮眼，市值將挑戰3兆元，鴻海董事長劉揚偉23日於電電公會舉行50周年慶會後受訪時表示，股價表現是反映公司的經營情況，或是在不同時間會反映出來，他說：「對於我來講，就是聚焦在把公司做好」。

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