晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鴻海市值登上3兆元 僅差臨門一腳

2024/10/26 18:02

鴻海市值重回3兆元僅差臨門一腳。圖為鴻海董事長劉揚偉。（資料照）鴻海市值重回3兆元僅差臨門一腳。圖為鴻海董事長劉揚偉。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕鴻海 （2317） 近期獲外資及投信加碼，股價走強，周五收漲4.5元或 2.13%，收盤價來到216元，市值也來到2.99兆元，距重返3兆元大關僅差臨門一腳。

鴻海第4季受惠蘋果iPhone 16系列新機上市，加上輝達AI伺服器GB200將自年底開始出貨，預期第4季在旺季動能延續，業績將優於第3季。鴻海是輝達GB200 AI伺服器主力供應商，規劃11月生產，12月出貨，並於明年大量出貨，可望明顯挹注業績。

日前資深分析師杜金龍表示，鴻海近期漲幅較大，但理論上可過高點，若以台股本益比約20倍計算，可望上看300元以上，目標價則是歷史天價375元。

針對鴻海近期股價表現亮眼，市值將挑戰3兆元，鴻海董事長劉揚偉23日於電電公會舉行50周年慶會後受訪時表示，股價表現是反映公司的經營情況，或是在不同時間會反映出來，他說：「對於我來講，就是聚焦在把公司做好」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財