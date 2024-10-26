全部產業鏈快滅頂！宏國蝦農怒轟中國允諾買250個貨櫃白蝦「攏係假」

宏國水產養殖協會（Andah）控訴，因中宏雙方爆發價格糾紛，白蝦採購協議已經破局。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯去年轉與中國建交後，蝦農損失慘重。北京直到今年7月才進口第一批36噸白蝦（2個貨櫃），還允諾要再買250個貨櫃白蝦，結果並未兌現，宏國蝦農不忍了，宏國水產養殖協會（Andah）出面控訴，250個貨櫃白蝦採購協議，因中宏雙方爆發價格糾紛，該協議已經破局。

宏都拉斯去年與台灣斷交後，白蝦出口受創，許多人面臨失業問題。（示意圖，法新社）

宏國白蝦產業的新危機近日被《拉丁美洲郵報》披露後，宏國媒體及瓜地馬拉媒體通通跟進，報導稱，宏都拉斯的蝦農正在應對一場前所未有的危機，因為價格下跌、生產成本上升以及與中國的出口協議破局，目前正在探尋新的市場，找活路。

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報導指出，宏都拉斯是中美洲的主要蝦子生產國，如今正面臨嚴重的經濟危機，威脅著數千人的生計。蝦產業曾經是該國水產養殖業的基石，由於市場價格低和生產成本高侵蝕利潤，因此難以維持生計。開拓新出口市場（尤其是中國）的嘗試失敗，以及台灣市場喪失，加劇慘澹的局面。

全國水產養殖農民協會（Andah）發布新聞稿坦言，我們正在經歷一場前所未有的危機，受到全球市場危機的影響，價格低廉及生產成本高昂。2024年蝦產業損失已超過4770萬美元（約台幣15.2億），台灣市場關閉後620萬公斤蝦子賣不出去，加上墨西哥蝦進口海關暫時關閉，又損失1450萬美元（約台幣4.6億）和220萬公斤蝦。

曾經是宏都拉斯白蝦大買家的台灣市場已經大幅萎縮，當地生產商被迫尋找新買家，偏偏遭逢許多國家面臨經濟挑戰和進口海鮮需求減少，加劇宏國蝦農慘況。結果，當地蝦子價格大暴跌，使蝦農難以負擔不斷上漲的飼料、勞動力和運輸成本。

Andah說，「我們的蝦農正受到來自四面八方的打擊，他們面臨更高的生產蝦成本，同時又難以在飽和的全球市場上公平地銷售蝦，令許多業內人士感到沮喪」。

宏國與中國白蝦採購協議破局。（示意圖，彭博）

為緩解危機，宏都拉斯於 2023 年與台灣斷交後，轉向中國，原本對中國市場寄予厚望。未料，直到今年7月中國才進口首批2個貨櫃36噸蝦子，宏都拉斯也與一家中國公司簽署出口 250 個貨櫃蝦的採購協議，雙方卻因價格糾紛，該協議很快就破局了。如今，小型和大型白蝦養殖場都不知道未來怎麼辦。Andah表示，考量與中國達成的協議破裂，導致蝦農難以尋找新市場，處境岌岌可危。

宏都拉斯的蝦業不僅關係到出口和利潤，還關係到人。該產業創造約 2 萬個直接就業機會，每年為國家經濟貢獻約 3 億美元。然而，當前的危機使數千人的生計面臨風險，特別是在以蝦類養殖為主要收入來源的沿海社區。

更慘的是，白蝦養殖場遇到困境，已經爆發連鎖性反應，包括飼料、設備和其他必要材料的供應商也感受到了壓力。隨著生產放緩，對這些投入的需求也會下降，進而影響供應鏈上下游的企業。

Andah示警，目前許多人都很擔心，如果未來幾個月沒有穩定且有利可圖的出口市場，情況可能會惡化。「我們正處於十字路口，如果沒有立即的支持或新的市場，宏都拉斯蝦業的未來充滿不確定」。

報導總結，宏都拉斯的蝦產業正面臨歷史上最具挑戰性的時期之一。由於價格下跌、生產成本上升和主要出口市場崩潰造成龐大損失，該行業迫切需要解決方案。宏國與中國的交易被視為該行業的生命線，如今採購協議破裂增加白蝦養殖業的不確定性，業者呼籲政府加強支持以度過難關。

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