晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

登全美發行量第3大！Costco讓消費者買更多的神器是「它」

2024/10/26 16:58

Costco會員雜誌《Costco Connection》登上全美發行量第3大的雜誌。（圖取自官網）Costco會員雜誌《Costco Connection》登上全美發行量第3大的雜誌。（圖取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名美式量販店Costco除了趕上金價飆漲熱潮，開賣黃金吸引消費者搶購外，會員生活雜誌《Costco Connection》也廣受消費者喜愛，主打商品折扣券、商品食譜和有關會員的報導，加強會員對品牌的忠誠度，登上全美發行量第3大的雜誌。

紐約時報報導，好市多（Costco）的會員生活雜誌《Costco Connection》每月有 1540 萬名會員準時收到，另外還有 30 萬份在門市發放。Costco在消費者間創造宗教般的信仰熱情，這份月刊無疑就是他們的「聖經」。

這份刊物從1997年發行至今近30年，吸引主持人歐普拉、演員湯姆‧漢克（Tom Hanks）等名人受訪，登上封面。許多會員表示，這是他們每月最期待的讀物之一，無疑是Costco加強會員對品牌忠誠度的工具，現在已是全美發行量第3大的雜誌。

根據Costco資料，月刊讀者的平均家庭收入為17.9萬美元，其中92.6%是有房族，超過90%會員每年都會重新續費，主要看準月刊的專屬折扣而非服務報導本身。內文還有許多關於高級會員的報導，有利於增加會員的自豪感與專屬感。

為雜誌撰文的溫克爾曼（Mike Winkleman）說，這本刊物是為了給會員「商店歸屬感」，並提醒他們最近有什麼新鮮事或有趣的事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財