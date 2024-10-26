登全美發行量第3大！Costco讓消費者買更多的神器是「它」

Costco會員雜誌《Costco Connection》登上全美發行量第3大的雜誌。（圖取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名美式量販店Costco除了趕上金價飆漲熱潮，開賣黃金吸引消費者搶購外，會員生活雜誌《Costco Connection》也廣受消費者喜愛，主打商品折扣券、商品食譜和有關會員的報導，加強會員對品牌的忠誠度，登上全美發行量第3大的雜誌。

紐約時報報導，好市多（Costco）的會員生活雜誌《Costco Connection》每月有 1540 萬名會員準時收到，另外還有 30 萬份在門市發放。Costco在消費者間創造宗教般的信仰熱情，這份月刊無疑就是他們的「聖經」。

請繼續往下閱讀...

這份刊物從1997年發行至今近30年，吸引主持人歐普拉、演員湯姆‧漢克（Tom Hanks）等名人受訪，登上封面。許多會員表示，這是他們每月最期待的讀物之一，無疑是Costco加強會員對品牌忠誠度的工具，現在已是全美發行量第3大的雜誌。

根據Costco資料，月刊讀者的平均家庭收入為17.9萬美元，其中92.6%是有房族，超過90%會員每年都會重新續費，主要看準月刊的專屬折扣而非服務報導本身。內文還有許多關於高級會員的報導，有利於增加會員的自豪感與專屬感。

為雜誌撰文的溫克爾曼（Mike Winkleman）說，這本刊物是為了給會員「商店歸屬感」，並提醒他們最近有什麼新鮮事或有趣的事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法