晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

為何輝達三分之一股份在印度 黃仁勳親曝數據

2024/10/26 16:36

輝達執行長黃仁勳表示，印度工程師設計輝達的晶片，開發了許多輝達的演算法。（路透）輝達執行長黃仁勳表示，印度工程師設計輝達的晶片，開發了許多輝達的演算法。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳表示，印度有機會「重塑」自己，從後台IT低成本產業轉變為前台人工智慧驅動的創新生態系統，因為印度可以獲得推動人工智慧能力所需的所有關鍵資源。​他也表示，輝達三分之一的股份在印度，這是因為輝達高層領導是印度人，公司三分之一的工程師也在這裡。

黃仁勳說 ：「要讓印度從一個IT成本降低產業，以及從一個勞動外包產業提升到一個人工智慧生產產業，印度必須竭盡全力去追求。人工智慧的各個面向、自然資源都在這裡」。

黃仁勳表示，印度工程師設計輝達的晶片，開發了許多輝達的演算法。

輝達於10月23日至25日在印度孟買舉行AI高峰會，黃仁勳分析，輝達在印度的算力將比一年多前增加近20倍。他強調，AI將帶來新的工作機會，能夠善用AI技術的人將脫穎而出。

事實上，黃仁勳說他很喜歡孟買的炎熱！他感性的說：「我來到（印度）並沒有期待任何事情，但我帶著難以置信的熱情和樂觀離開了。這裡新創公司的數量，和對人工智慧機會的理解，顯示這裡的能量真的很非凡；我對印度的機會感到興奮」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財