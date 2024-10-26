為何輝達三分之一股份在印度 黃仁勳親曝數據

輝達執行長黃仁勳表示，印度工程師設計輝達的晶片，開發了許多輝達的演算法。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳表示，印度有機會「重塑」自己，從後台IT低成本產業轉變為前台人工智慧驅動的創新生態系統，因為印度可以獲得推動人工智慧能力所需的所有關鍵資源。​他也表示，輝達三分之一的股份在印度，這是因為輝達高層領導是印度人，公司三分之一的工程師也在這裡。

黃仁勳說 ：「要讓印度從一個IT成本降低產業，以及從一個勞動外包產業提升到一個人工智慧生產產業，印度必須竭盡全力去追求。人工智慧的各個面向、自然資源都在這裡」。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳表示，印度工程師設計輝達的晶片，開發了許多輝達的演算法。

輝達於10月23日至25日在印度孟買舉行AI高峰會，黃仁勳分析，輝達在印度的算力將比一年多前增加近20倍。他強調，AI將帶來新的工作機會，能夠善用AI技術的人將脫穎而出。

事實上，黃仁勳說他很喜歡孟買的炎熱！他感性的說：「我來到（印度）並沒有期待任何事情，但我帶著難以置信的熱情和樂觀離開了。這裡新創公司的數量，和對人工智慧機會的理解，顯示這裡的能量真的很非凡；我對印度的機會感到興奮」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法