中俄面子丟光！金磚國家遭吐槽成就甚微 挑戰美元天方夜譚

2024年金磚國家峰會於俄羅斯喀山（Kazan）舉行，中國領導人習近平（左）、俄羅斯總統普廷（右）盼挑戰美元霸權，遭吐槽成就甚微。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年金磚國家峰會於俄羅斯喀山（Kazan）舉行，提出「金磚四國」（BRIC）、有「金磚先生」之稱的高盛前經濟學家歐尼爾（Jim O’Neill）表示，金磚四國成就甚微，只要中國和印度仍然不合且拒絕貿易合作，金磚國家集團挑戰美元的想法就是天方夜譚。

路透報導，歐尼爾說，金磚國家想真正成為全球經濟俱樂部的想法，就像七大工業國集團（G7）一樣不切實際，「他們把自己視為某種替代性全球組織，這非常令人不安，因為顯然不可行」。

請繼續往下閱讀...

他說，「在我看來，這是一個象徵性的年度聚會，重要的新興國家，特別是像俄羅斯這樣吵鬧的國家，還有中國，基本上可以聚在一起強調不參與美國和其它國家的事情是多麼美好」。

中國領導人習近平（左）、俄羅斯總統普廷（中）及印度總理莫迪（右），出席2024年金磚國家峰會。（路透）

歐尼爾直言，金磚四國過去15年取得的成就甚微，沒有美國和歐洲就不可能真正解決全球性問題，當然，若沒有中國、印度、俄羅斯和巴西，西方也不可能真正解決全球性問題。

今年的金磚國家峰會上，俄羅斯總統普廷正試圖說服金磚國家，建立一個不受西方制裁的國際支付替代平台。對此，歐尼爾表示，國際間討論美元替代的議題已久，但從來未有任何有潛力挑戰美元的國家認真推動。更重要的是，不論任何形式的金磚貨幣都將嚴重依賴中國，俄羅斯和巴西不會成為重要組成。

歐尼爾稱，倘若金磚國家想認真處理經濟事務，何不先從降低彼此貿易關稅開始。除非看到中印兩國真正對某些議題達成共識，而非相互抵抗，「我才會認真看待金磚國家」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法