晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中俄面子丟光！金磚國家遭吐槽成就甚微 挑戰美元天方夜譚

2024/10/26 15:58

2024年金磚國家峰會於俄羅斯喀山（Kazan）舉行，中國領導人習近平（左）、俄羅斯總統普廷（右）盼挑戰美元霸權，遭吐槽成就甚微。（路透）2024年金磚國家峰會於俄羅斯喀山（Kazan）舉行，中國領導人習近平（左）、俄羅斯總統普廷（右）盼挑戰美元霸權，遭吐槽成就甚微。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年金磚國家峰會於俄羅斯喀山（Kazan）舉行，提出「金磚四國」（BRIC）、有「金磚先生」之稱的高盛前經濟學家歐尼爾（Jim O’Neill）表示，金磚四國成就甚微，只要中國和印度仍然不合且拒絕貿易合作，金磚國家集團挑戰美元的想法就是天方夜譚。

路透報導，歐尼爾說，金磚國家想真正成為全球經濟俱樂部的想法，就像七大工業國集團（G7）一樣不切實際，「他們把自己視為某種替代性全球組織，這非常令人不安，因為顯然不可行」。

他說，「在我看來，這是一個象徵性的年度聚會，重要的新興國家，特別是像俄羅斯這樣吵鬧的國家，還有中國，基本上可以聚在一起強調不參與美國和其它國家的事情是多麼美好」。

中國領導人習近平（左）、俄羅斯總統普廷（中）及印度總理莫迪（右），出席2024年金磚國家峰會。（路透）中國領導人習近平（左）、俄羅斯總統普廷（中）及印度總理莫迪（右），出席2024年金磚國家峰會。（路透）

歐尼爾直言，金磚四國過去15年取得的成就甚微，沒有美國和歐洲就不可能真正解決全球性問題，當然，若沒有中國、印度、俄羅斯和巴西，西方也不可能真正解決全球性問題。

今年的金磚國家峰會上，俄羅斯總統普廷正試圖說服金磚國家，建立一個不受西方制裁的國際支付替代平台。對此，歐尼爾表示，國際間討論美元替代的議題已久，但從來未有任何有潛力挑戰美元的國家認真推動。更重要的是，不論任何形式的金磚貨幣都將嚴重依賴中國，俄羅斯和巴西不會成為重要組成。

歐尼爾稱，倘若金磚國家想認真處理經濟事務，何不先從降低彼此貿易關稅開始。除非看到中印兩國真正對某些議題達成共識，而非相互抵抗，「我才會認真看待金磚國家」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財