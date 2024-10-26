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台積電員工消費力驚人 園遊會很多攤位中午就完售

2024/10/26 14:39

台積電員工消費力驚人，園遊會擠滿人潮。（記者洪友芳攝）台積電員工消費力驚人，園遊會擠滿人潮。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電今（26）日於竹北體育場舉辦2024年運動會，估計員工與家屬共超過2萬人參加，運動會並規畫親子活動體驗區及園遊會，其中，園遊會共計約140個攤位，台積電員工展現驚人的消費能力，很多攤位不到中午，餐食或點心相繼銷售一空。

有的從台北南下設攤的商家表示，今天預備了1800個貝果，數量已很多，沒想到一下子就賣光，台積電員工實在消費力驚人。也有新竹在地商家，今天停止營業，全力在台積電園遊會衝刺業績，一家來自竹東的鮮果飲商家，中午過後就完售，老闆與員工開心笑呵呵，忙著收拾空箱，準備下班回家休息。

台積電園遊會很多攤位中午就完售。（記者洪友芳攝）台積電園遊會很多攤位中午就完售。（記者洪友芳攝）

台積電今年園遊會共計約140個攤位，其中ESG 攤商（在地商家、社企流、農夫市集）的攤位數量，較去年倍增至31家。配合台積電運動會推行「減塑行動」，園遊會攤位全面不提供塑膠吸管改以環保可分解材質吸管、免費提供循環餐具租借服務、使用活動專屬APP、採電子支付鼓勵無紙化綠色消費，響應注重環境永續。

台積電在活動設計上也持續響應綠色永續理念，以踩動腳踏車產生綠能的形式進行競賽鳴槍儀式，象徵邁向永續成功之路；使用綠電及氫燃料電池供應會場所需電力；會場布置物採可回收材質設計，共同朝向循環再利用目標；交通接駁採用電動巴士為主軸以降低碳排放，並鼓勵搭乘大眾交通工具或共乘車輛，提倡綠色交通理念。

去年，台積電成為國內首家以運動會名義通過 ISO 20121 活動管理標準的企業，今年持續落實此活動管理標準，自活動規劃、設計、執行至結束，建立永續性的管理措施，降低對經濟、環境、社會的衝擊。

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