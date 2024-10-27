美政府承諾英特爾85億美元補助尚未收到 季辛格沮喪

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）對美國政府提供承諾的晶片法案資金撥款進展緩慢，直言感到很沮喪。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕缺少資金對當前陷入經營困境的英特爾來說是一個大問題，執行長季辛格（Pat Gelsinger）對美國政府對英特爾提供承諾的晶片法案資金撥款進展緩慢，直言感到很沮喪，雖然政府已承諾85億美元（台幣2725億元）的直接資金，但到現在英特爾還沒收到半毛錢。

拜登的晶片法案為美國半導體製造提供2800億美元（約台幣9兆元）的資金，使商務部有能力向台積電和英特爾等公司提供數十億美元的贈款和貸款，以增強美國晶片產業發展。拜登政府已承諾向英特爾提供85億美元的直接資金，另加110億美元（台幣3206億元）的貸款和高達1000億美元（約台幣3.2兆元）的25%投資稅收抵免，用於建造新的晶片製造工廠，不過，英特爾到目前為止還沒有看到任何此類資金進入。

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前商務部官員凱特琳·萊加基（Caitlin Legacki）表示，美國政府不願立即提供晶片資金，顯然是因為政府擔心英特爾無法兌現承諾。有人擔心英特爾將拿走晶片資金，建造一座工廠的空殼，然後永遠不會真正營業，因為沒有客戶。

英特爾因2024年第2季虧損16億美元而陷入混亂。（彭博）

英特爾因2024年第2季虧損16億美元而陷入混亂，自從8月災難性的財報電話會議以來，季辛格在過去3個月裡一直在重組公司並安撫股東。季辛格在接受紐約時報採訪時說：「我的簡單訊息是，『讓我們把它完成吧』」；他認為，新總統上任後有可能必須點燃緊迫之火。

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