缺韭菜！中國少子化危機 幼稚園成海嘯第一排、1年倒掉1.5萬所

在少子化趨勢下，中國爆發近年最大幼稚園倒閉潮。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國面臨少子化危機，2023年爆發近年最大幼稚園倒閉潮，較前一年減少近1.5萬所幼稚園，幾乎是2022年縮減數的三倍。

根據中國國家統計局的資料，2023年出生人口902萬人、出生率6.39‰，創下歷史新低，2023年全中國總人口數為14億967萬人，比2022年減少208萬人，連續2年呈現人口負成長。

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為了催生，中國當局祭出各式育兒補助、生育休假制度等方案，卻難抵民眾「不想生、不敢生」的趨勢。近期中國民眾還在社群平台爆料，稱接獲中國基層行政機關「街道辦」的電話，被問經期、有無生育計畫等問題，社區催生電話引爆中國民眾反感。

在少子化的趨勢下，幼稚園成為海嘯第一排。根據中國教育部日前發布的《2023年全國教育發展統計公報》，2022年全中國幼稚園數量首次下跌，幼稚園減少了5610所，年減1.9%；在園幼兒人數下滑3.7%。

到了2023年，全中國幼稚園總數27.44萬所，年減1萬4808所，縮減數量幾乎是前一年度的3倍。學前教育在園幼兒總數比前一年減少534.57萬人，降幅高達11.55%。

另外，在義務教育階段，統計顯示，2023年全中國的小學比前一年減少5645所，國中比前一年減少132所。

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