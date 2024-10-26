國內首張彩虹認同卡發行6週年，王道銀推限時6%現金回饋。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕王道銀行（O-Bank）自2018年起打造公益認同卡平台，已攜手13家非營利組織合作發行公益認同卡，該行推出國內首張「彩虹認同卡」，至今已發卡6周年，適逢同志遊行日，王道銀推出「六週年感謝祭」現金回饋加碼，現金回饋最高6%，每人每月加碼回饋上限300元。

王道銀行的公益認同卡平台，2018年起至今已與13家非營利組織，合作發行關懷社會不同議題與族群的公益認同卡，「彩虹認同卡」是首波發行的公益認同卡之一，也是市面上首張倡議性別平權的認同卡；另外還有促進高齡樂活的弘道助老認同卡、提升長照服務的伊甸認同卡、為漸凍病友爭取醫療權益的生命之窗慈善破冰卡、陪伴喜憨兒終生的喜憨兒認同卡等眾多卡片。

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今日推出限時回饋的彩虹認同卡，不限通路一般消費0.8%現金回饋無上限，更提撥一般消費金額的0.2%捐助予台灣同志諮詢熱線協會，支持持續打造包容差異與尊重多元的共融社會。

為慶祝彩虹認同卡發行滿六週年，自2024年10月26日起至12月31日止，除了持卡國內外不限通路消費最高6%現金回饋，每人每月加碼回饋上限300元；26日臺灣同志遊行活動當天，持彩虹認同卡綁定LINE Pay、街口支付、icash Pay、悠遊付等任一指定行動支付，不限通路單筆消費達新台幣600元（含）以上，可享2024年10月26日至12月31日「六週年感謝祭」期間額外5.2%現金回饋上限提高至新台幣600元。

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