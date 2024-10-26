嘉義偏鄉溪口國中開設半導體課程 學生實體認識晶圓

溪口國中學生認識晶圓。（溪口國中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕南部科學園區嘉義園區推動產業發展，由台積電設置興建兩座CoWoS先進封裝廠，周邊打造半導體供應鏈，嘉義縣偏鄉的溪口國中今天開設半導體課程，讓學生認識半導體發展、晶圓製程等入門知識，希望培育學生成為未來的工程師。

溪口國中學生在半導體入門課程進行實作。（溪口國中提供）

溪口國中雖位於偏鄉，但學校長期推動科技教育，發展無人機課程，今天邀請嘉義高中半導體班指導老師到校進行半導體初階課程，從半導體發展、晶圓製程、晶片應用介紹基礎課程入門，再進行晶片燒錄體驗、光控燈原理及實作課程；學生看到12吋晶圓，可做出近500個晶片，價格高達20萬元起跳，見證台灣科技奇蹟。

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八年級學生劉睿騏表示，以前對半導體印象是手機裡面的晶片，這次透過老師講解，瞭解台灣進步的半導體科技，更自己親手寫程式燒錄在晶片中，讓LED燈亮起來，很有成就感。

溪口國中校長謝正裕說，學校穩健發展科技教育，2023年以「培育溪EO」獲親子天下創新100學校的殊榮，還獲得研華電子企業每年贊助學校經費；台積電進駐嘉義科學園區後，半導體人才培育更重要，因此利用週六時間讓學生從基礎認識半導體科技。未來將導入業界資源到學校課程中，幫助國中學生規劃未來生涯發展。

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