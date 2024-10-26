全力挺共和黨！馬斯克已豪擲逾38億助川普競選

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（路透）



〔財經頻道／綜合報導〕本週公佈的聯邦資訊顯示，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在10月上半月向川普（Donald Trump）捐款近4400萬美元（約新台幣14.1億元），擴大對這名共和黨候選人的支持，累積捐款已將近1.19億美元（約新台幣38.2億元）。

綜合外媒報導，馬斯克成立的美國政治行動委員會（America PAC）向聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）提交的文件中顯示，馬斯克在10月上半共捐出4筆款項，總額達4360萬美元（約新台幣14兆元），同時也開出1230萬美元（約新台幣3.9兆元）的支票，支持共和黨籍議員。

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先前的另份報告則顯示，馬斯克在7到9月的3個月內，向美國政治行動委員會捐贈約7500萬美元（約新台幣24.1兆元）。川普的競選活動在很大程度上仰賴外部團體拉票，這代表著馬斯克創立的美國政治行動委員會在選舉中發揮著巨大的作用。

根據向聯邦選舉委員會提交的另份文件，川普競選團隊上半月在廣告上的支出超過8800萬美元（約新台幣28.2兆元），這使得他銀行帳戶剩3600萬美元（約新台幣11.5億元）可以用於最後階段競選活動。

過去幾個月，民主黨賀錦麗（Kamala Harris）團隊籌集的資金都超過川普的競選團隊，據報，光是10月初廣告支出就超過1.3億美元（約新台幣41.7億元），10月上半籌集約9700萬美元（約新台幣31.1億元），截至10月16日剩款為1.19億美元（約新台幣38.2億元），相當於川普剩餘資金的3倍多。

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