台積電真正成為兵家必爭之地！張忠謀：全球化、世界自由貿易已死

張忠謀期勉台積人，最嚴峻的挑戰就在眼前，但深信挑戰能成功。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）今舉行運動會，創辦人張忠謀回台積電參加受到員工熱烈歡迎，他致詞表示，台積電今年的確再創奇蹟、又是破紀錄的1年，5年來台積電已真正成為兵家必爭之地，「最嚴峻的挑戰就在眼前」，他深信台積電有最優秀的團隊、有最優秀的領導團隊，公司接受這個挑戰會成功、也深信能屢屢創奇蹟。

張忠謀一開場就說，雖然他曾經多次說過，但今天仍要一樣地說，「運動會那天，是我一年中最興奮的一天」，話一說完，運動場上的員工立刻尖叫、歡呼，他說，「看到同仁們的精神抖擻、團體合作的精神、運動員的精神，才會這麼興奮、這麼高興」。

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張忠謀帶著讚許語氣說，台積電今年在技術領先、製造卓越、客戶信任的三大公司支柱上又邁進了一步，台積電同仁的確是再創奇蹟，2024年看來又是個破紀錄的一年，在此恭喜大家、恭喜大家，「但最嚴峻的挑戰就在眼前」。

張忠謀指出，5年前他就在台積電這運動會中提到，因為台積電的成功，已使公司成為地緣政治策略家的兵家必爭之地，5年來台積電已真正成為兵家必爭之地。3年前，他也曾說，在半導體上、尤其在最先進的半導體上「全球化已死」、「世界自由貿易也已死」。

他說，在這樣的環境中，台積電的挑戰就是繼續求發展，他相信，台積電接受這樣的挑戰會成功，因為有最優秀的團隊、有最優秀的領導團隊，他並問員工「是嗎？」員工紛大聲喊「對」，他笑說：「幸好大家反應很熱烈，不然，會後可能會被算帳。」他再次強調，台積電有最優秀的團隊、有最優秀的領導團隊，他深信台積電能屢屢創奇蹟，他還邀請台積電同仁與他一起喊「我愛台積，再創奇蹟」。

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