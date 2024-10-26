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歐美貿易戰將開打？德財長警告：只會兩敗俱傷

2024/10/26 10:41

德國財政部長林德納（Christian Lindner）。（歐新社資料照）德國財政部長林德納（Christian Lindner）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選進入最後倒數，德國財政部長林德納（Christian Lindner）週五（25日）表示，看到了下屆美國政府徵收關稅的風險，並警告，美國與歐盟若是爆發貿易戰，只會兩敗俱傷。

綜合外媒報導，林德納出席在華府舉行的國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）年會期間受訪表示，自己正密切關注共和黨川普（Donald Trump）與民主黨賀錦麗（Kamala Harris）的美國總統競爭，在這之中看到了新政府徵收關稅的可能。

林德納指出，無論誰入主白宮，現在都處於跨大西洋外交新時代的最前線，要說服美國夥伴，需要美國與歐盟之間達成新的貿易協定，而不是關稅。

林德納表示，如果川普當選，美國的貿易會是什麼樣子將是一個關鍵問題，在這種情況下，需要透過外交努力讓白宮相信，與歐盟發生貿易衝突不符合美國的最佳利益，甚至可能不得不考慮報復。林德納補充，美國的貿易問題在於中國，而不是歐盟，歐盟不應該成為美中爭議的負面影響。

川普先前已表明，如果自己當選，將對幾乎所有進口產品徵收10到20％的一系列關稅，無論商品的來源國。根據德國經濟研究所IW研究報告顯示，如果美國實施20％的關稅，歐盟和德國的GDP將在未來幾年下滑。

貿易是德國經濟的重要支柱之一，這表明緊張局勢、不確定性和關稅的加劇，將對德國造成比其他國家更嚴重的打擊。德國統計局在本（10）月稍早公佈的數據顯示，美國作為德國貿易夥伴的重要性一直在增加。

德國統計局表示，自2021年以來，美國一直是德國第2大貿易夥伴，僅次於中國。2024上半年，德國於美國的貿易額更超越中國。Destatis數據顯示，2023年德國約9.9％的出口銷往美國。

美國與中國、歐盟與中國之間的貿易緊張局勢不斷加劇，美國和歐盟都以不公平貿易行為為由，對部份從中國進口的商品徵收更高的關稅。中國也宣佈反制措施，對來自歐盟的部份進口產品徵收更高的臨時關稅。隨著爭鋒相對的措施持續進行，針對彼此競爭、補貼和其他做法的多項調查也正進行中。

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