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魏哲家首主持台積電運動會笑「等了26年」 宣布基層員工每人發2萬

2024/10/26 10:28

台積電董事長魏哲家。（記者洪友芳攝）台積電董事長魏哲家。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）今（26）日在竹北體育場舉行運動會，新任董事長魏哲家首度主持運動會，他致詞時幽默地說「等了26年才站在主持位置上」，為了犒賞員工的辛勞，他豪氣宣布對台灣基層員工「加碼」發放特別獎金，每人發放2萬元，以基層員工6萬人計算總計達12億元，創歷史新高。

魏哲家宣布，今年運動會對基層員工發放一個「小紅包」，凡今年入職公司，職級60至64、20至26、31至33（含副理）的台灣員工，每人可拿到2萬元的特別獎金，以台積電基層員工超過6萬人計算，估計約發放特別獎金至少12億元，再創歷史新高。

魏哲家指出，今年公司達成多項重要的里程碑，２奈米進展順利，也發表下一代的A16技術，有充分信心繼續擴大技術領先的地位，此外，在全球據點也持續有好消息，日本熊本的JSAM正式啟用，德國廠破土典禮，美國廠進度良好，台積電在全球半導體的角色更加關鍵，責任也隨之加重。

他並指出，創辦人創辦台積電成為世界級半導體公司，他期許台積人以包容差異、正向溝通，秉持同理心，打造一個團隊的台積電，成為令人羨慕、尊敬與喜愛的公司。

最後，他宣布依循往年慣例為各位準備小禮物，他話都還沒說，現場一陣熱情歡呼，魏哲家笑說：「我都還沒講，你們就開始歡呼」，接著，他宣布，凡是5月31日前到職，職級60至64、20至26、31至33（含副理）的台灣員工，每人發放新台幣2萬元的特別獎金，語畢全場歡聲雷動，最後他還幽默地說，「如果各位高興請再歡呼一次，請各位繼續努力，明年再來一次」。

魏哲家在致詞時也不忘幫張忠謀打廣告，他說，創辦人親手撰寫的自傳下冊，將在11月29日出版，如果上冊還沒看的，歡迎大家一起買來看看創辦人的傳奇故事。

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