外媒爆青年運動襲擊紅海商船 背後有俄羅斯支持

《華爾街日報》報導指出，葉門青年運動多次襲擊紅海商船的行動，背後有俄羅斯的支持。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕葉門叛軍青年運動（Houthi，胡塞武裝組織）在今年稍早多次多次使用飛彈和無人機襲擊航行紅海的西方船隻，知情人士指出，在這些行動的背後，俄羅斯提供了目標資料，協助這一組織襲擊全球貿易大動脈，進一步破壞地區穩定。

《華爾街日報》報導，1名知情人士和2名歐洲國防官員表示，青年運動自去年底加薩走廊爆發衝突後開始發動攻擊，最終在擴大攻擊範圍時，開始使用俄羅斯的衛星資料。其中1名知情人士提到，這些資料透過伊朗伊斯蘭革命衛隊的成員傳遞，他們也與葉門青年運動有關連。

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這項行動顯示出俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）願意付出多少努力，破壞美國主導的西方經濟和社會秩序，在這種情況下，俄羅斯選擇支持有伊朗撐腰的青年運動。由於青年運動在全球最繁忙的航線之一發動了一系列襲擊，該組織已被美國認定為恐怖組織。

分析家指出，廣泛來說，俄羅斯試圖煽動從中東到亞洲的不穩定局勢，為美國製造問題。柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）表示，對俄羅斯來說，任何地方的任何衝突都是好消息，因為這會讓全球的注意力進一步遠離烏克蘭，美國也需要因此投入資源，隨著中東局勢的發展，美國將在哪裡行動是顯而易見的選擇。

針對報導，俄羅斯政府發言人沒有立即回應；青年運動發言人則拒絕置評。

青年運動去年底開始在紅海發動攻擊，影響往返蘇伊士運河的船隻，藉此抗議以色列對加薩走廊的入侵，襲擊行動一直持續到今年初。自2023年11月以來，武裝人士一共襲擊了100艘船隻，擊沉2艘並劫持1艘。

這些攻擊對全球貿易造成了重大干擾，託運人被迫將船隻改道繞行非洲南端的好望角，導致航程拉長、成本上升。全球每天有近10分之1的石油會經由分隔紅海和印度洋的曼德海峽（Bab al-Mandab）運輸。海事情報公司Windward數據顯示，與2023年10月相比，2024年8月通過這條航線的油輪運輸量減少了77％。

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