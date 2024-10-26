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輝達市值一度超越蘋果！台積電ADR強彈2.78％

2024/10/26 05:37

週五美股各指數互有漲跌，那斯達克指數創新高。（路透）週五美股各指數互有漲跌，那斯達克指數創新高。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在大型股的推動下，週五美股那斯達克指數攀升至歷史新高，上漲0.56%，道瓊工業指數則下跌259.96點、0.61%，標普500指數下跌0.03%，費城半導體指數上漲1.07%，台積電ADR反彈2.78%，收在203.44美元，再度回到200美元以上。

綜合外媒報導，科技股在即將發布財報之前提振了市場。AI晶片大廠輝達上漲0.8%，收在141.54美元，其盤中市值一度超越蘋果，達3.53兆美元，超過蘋果的3.52兆美元。Meta上漲0.96%，亞馬遜長0.78%，微軟漲幅約0.81%。

電動車製造商特斯拉因財報優於預期，週四股價飆升22%，週五續漲3.36%。經濟學家Brian Jacobsen認為，特斯拉的數據幫助投資者重新燃起一些樂觀情緒，科技七雄漲勢似乎尚未結束。

美國10年期公債殖利率在週三突破4.25%關卡後，明顯從3個月高點回落。週五，該指數上漲逾3個基點至約4.24%。投資人等待下週的美國就業數據，以尋找有關聯準會可能降息路徑的線索。

標普500和道瓊指數都結束了6週的連漲，前者本週下跌近1%，後者則下跌2.7%。那斯達克指數連續第7週上漲，本週上漲近0.2%。

道瓊工業指數下跌259.96點或0.61%，收42114.4點。

那斯達克指數上漲103.12點或0.56%，收18518.61點。

S&P 500指數下跌1.74點或0.03%，收5808.12點。

費城半導體指數上漲55.22點或1.07%，收5212.83點。

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