張忠謀今回台積電參加運動會 員工盼魏哲家「加碼」特別獎金

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張忠謀偕夫人張淑芬，參加一年一度的台積電運動會。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）今年的運動會於今（26）日在竹北體育場登場，最受員工矚目的大事就是創辦人張忠謀偕夫人張淑芬，回來參加一年一度的運動盛會；此外，受惠AI（人工智慧）需求強勁，台積電今年營運高成長，估營收將年增近3成，新任董事長魏哲家又是首度主持運動會，員工期盼他今天能做一件事，就是對辛勞的基層員工「加碼」發放特別獎金。

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張忠謀與張淑芬抵達運動會場，引起大批迎接他的員工一陣歡呼，頻高喊「創辦人，我愛你」，魏哲家也率經營團隊迎接，老台積人蔡力行、陳俊聖、左大川等人也參與其中。張忠謀及張淑芬更慢步繞行運動場一圈，與各區隊員工一一打招呼，員工熱情歡呼聲不絕於耳。

今天到場參加運動會的老台積人還包括張孝威、林坤禧、徐中時、許金榮、胡正大張秉衡、黃漢森、周露露、孫又文等。並特別邀請北一女的樂儀隊到場表演。

受疫情影響，台積電運動會曾停辦3年，去年恢復舉辦，張忠謀與張淑芬攜手回台積電參加運動會，受到員工熱烈的歡迎。張忠謀、張淑芬日前在台北出席活動，分別表示將會出席今天的運動會，張淑芬說「期待見見老朋友，屆時有甚麼活動就自然融入進去」。

台積電創辦人張忠謀參加台積電動會。（記者洪友芳攝）

台積電今年前三季營收累計為2兆258億元、年增31.9%，稅後純益7985.9億元，年增33.1%，賺逾3個股本，每股稅後盈餘30.8元。由於營收與獲利皆創歷年同期新高，並年增超過3成，今年全年營收預估將成長近3成。台積電基層員工們紛期盼，今年首度主持運動會的董事長，能宣布特別獎金「加碼」，比去年1.6萬元提高。

台積電去年運動會依循往年慣例，對基層員工發放「紅包」，職級60至64、20至26、31至33（含副理）的台灣員工，每人可拿到1.6萬元的特別獎金，以台積電基層員工超過5萬名計，估計約發放特別獎金總金額至少達8億元，再創歷史新高。今年可望較1.6萬元提高，隨著員工數增多，總金額可能破10億元。

魏哲家（左）率經營團隊準備迎接創辦人，宏碁董事長陳俊聖、聯發科副董事長蔡力行也「回娘家」參與其中。（記者洪友芳攝）

台積電運動會以「團結、活力、創新」為主題，今年另一個特色是邀請已退休或離職的歷任副總經理級主管回來參加，包括蔣尚義、左大川、金聯舫、林本堅、王建光、陳健邦、孫中平、金平中、陳俊聖等等，但有的時間不湊巧而無法出席。此外，台積電走向全球佈局，美國、日本廠的海外主管及員工也派代表參加。

台積電運動會請到北一女樂儀隊表演。（讀者提供）

張忠謀偕夫人張淑芬，參加一年一度的台積電運動會。（記者洪友芳攝）

台積電創辦人張忠謀參加運動會，受到員工熱烈歡迎。（讀者提供）

台積電一年一度運動會，熱鬧非凡。（讀者提供）

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