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斷尾求生是唯一活路？英特爾前董事：分拆晶圓代工才是正途

2024/10/26 05:40

首次上稿 10-25 23:02<br>更新時間 10-26 05:40

英特爾前董事呼籲分拆業務。圖為執行長季辛格。（彭博）英特爾前董事呼籲分拆業務。圖為執行長季辛格。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面臨財務困境的英特爾該何去何從？英特爾前4位董事呼籲將其晶圓代工業務及設計部門完全分拆為獨立公司，才是唯一解方。前董事們強調，「台積電並沒有放慢腳步，我們等待的時間越長，競爭力就越弱」。

英特爾4名前董事David B. Yoffie、Reed Hundt、Charlene Barshefsky以及James Plummer，日前於《財星》雜誌（Fortune）撰文，公開呼籲英特爾應將晶圓代工製造與IC設計業務分開，才是正途。

文章稱，禿鷹正在英特爾頭上盤旋，美國可能會失去最重要的製造業資產之一。尤其是英特爾發布上季災難性的財報之後，高通、ARM、阿波羅等公司一直在研究如何收購英特爾。

文章直言，英特爾連續 30 年蟬聯全球最有價值半導體公司桂冠，如今股價卻低於帳面價值。以今天的價格來看，對於許多甚至規模小得多的科技公司來說，收購英特爾都是一筆負擔得起的交易。但英特爾的工廠、設計師和智慧財產權至關重要。

儘管英特爾不再處於領先地位，卻是美國唯一一家大型先進半導體製造商。由於英特爾的晶圓代工業務大幅虧損，潛在買家會認為英特爾晶圓代工業務價值不大。因此，潛在收購者會削減併購價格，以便更快達成投資回報。只是，這樣的做法會傷害英特爾股東權利，因此更傾向將英特爾的製造業務與其晶片設計完全拆分。

文章還說，台積電和英特爾爭奪晶片領導地位已有30年，雖然這種永無止境的競爭使世界變得更加富裕並且必須繼續下去，但依賴於台灣的單一製造商具有風險，「美國需要英特爾」。

文章認為，英特爾管理階層和董事會必須承擔責任並果斷採取行動止血，他們迄今為止採取的行動還不夠。即使英特爾為客戶提供晶圓代工服務已經多年，到目前為止，尚未成為晶圓代工市場的主要提供者。

所以，藉由美國政府將根據晶片法案向英特爾提供高達 195 億美元的補助和貸款，該公司應該堅持進行完全分拆。完全分拆後，英特爾的晶片設計業務可以向新成立的晶圓代工公司下訂單，以彌補其虧損，同時努力實現獲利。此外，將代工業務獨立出來，可向所有美國、韓國、日本和歐洲公司開放，以增加足夠的產量並確保其商業可行性。

前四位董事總結，時間不在我們這邊，英特爾在不到10年的時間內就失去領先地位，至少需要五年的時間才能重新回到競爭中。晶片產業的變革步伐要求管理階層和政府迅速採取行動。台積電並沒有放慢腳步，「我們等待的時間越長，競爭力就越弱」。

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