繼子向繼母買不動產 國稅局：須申報贈與稅

高雄國稅局表示，繼子向繼母購買不動產，要向國稅局申報贈與稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕繼子向繼母購買不動產，是否要向國稅局申報贈與稅，才可以辦理過戶？高雄國稅局表示，繼母與繼子女為一親等姻親關係，而二親等以內親屬間財產買賣視同贈與；因此，繼子向繼母購買不動產，繼母須向國稅局申報贈與稅，並檢附買賣契約書、支付價款金流等證明文件，取得國稅局核發非屬贈與同意移轉證明書後，再向地政機關辦理不動產過戶。

財政部高雄國稅局說明，根據「民法」第969條及第970條規定，父母再婚之配偶，雖稱為繼父母，但非己身所從出的血親，在「民法」上稱為直系姻親而非直系血親；因此，繼父母與繼子女為一親等姻親關係；而「遺贈稅法」第5條第6款規定，二親等以內（包括血親及姻親在內）親屬間財產的買賣，視同贈與，但能提出已支付價款的確實證明，且該價款非由出賣人貸與或提供擔保向他人借得者，不在此限。

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因此，繼子向繼母（出賣人）購買不動產，繼母應依「遺贈稅法」第5條第6款規定，向國稅局申報贈與稅，並檢附買賣契約書、支付價款金流等相關證明文件，取得國稅局核發非屬贈與同意移轉證明書後，再向地政機關辦理不動產過戶相關事宜。

高雄國稅局提醒，二親等以內親屬間財產買賣的出賣人，為贈與稅的納稅義務人，應於訂定買賣契約之日起30日內，向國稅局辦理贈與稅申報。民眾若有稅務問題，可撥打免費服務專線電話「0800-000-321」洽詢，或至國稅局網站利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

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