首個外國商會赴台灣同志遊行 紐澳商會：力挺多元價值

台灣同志遊行舉辦22年以來，首度有外國商會組成聯合花車參加遊行。（紐澳商會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕澳紐商會（ANZCham Taiwan）與荷蘭在台辦事處（Netherlands Office Taipei），將在今年的台灣同志遊行組織四國聯合花車，展現荷蘭、紐西蘭、澳洲、瑞典與台灣在多元、平等與包容方面的共享價值；這也是台灣同志遊行史上22年來，首度有外國商會與辦事處組成花車參與盛事。

澳紐商會表示，這次攜手紐西蘭商工辦事處、澳洲辦事處及瑞典貿易辦事處，號召企業與在台僑民一同上街支持同志權益，與台灣一同前行邁向共融。

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澳紐商會表示，聯合四國花車以「荷瑞紐澳 驕傲同行 Proud Together AU NL NZ SE」為名，並以粉紅色為主色調及飛天小女警的愛心作為設計靈感，由知名紐西蘭變裝皇后Taipei Popcorn領軍。

花車會播放來自四國，全球耳熟能詳的經典同志舞曲，包括荷蘭的Eva Simons與Afojack、澳洲的Kylie Minogue與Troye Sivan、瑞典的ABBA與Robyn，以及其他來自歐洲歌唱大賽（Eurovision）金曲。

荷蘭作為同志平權的開路先鋒，在1994年就通過法律，保障 LGBTI 族群在職場及其他領域中免受歧視，更在2001年成為全世界第一個同性婚姻合法化的國家，是全球平權政策的領導者，至今仍致力於在全世界消除歧視、提倡社會的開放和接納。

紐西蘭2013年也成為亞太地區第一個實現婚姻平權的國家，並有全球首位公開跨性別國會議員。澳洲則在2017年以壓倒性的公民郵寄調查結果通過同性婚姻，並有著南半球最大的同志遊行Sydney Mardi Gras。

瑞典則早在1972年成為全球第一個允許合法變更性別的國家，並於今年將不需手術換證的年齡限制降至16歲。而台灣於2019年通過同性婚姻後，持續做為亞洲平權的燈塔。

紐澳商會表示，這次共組花車的創舉，不僅呈現荷蘭、紐西蘭、澳洲及瑞典對多元與平等價值的信念，更展現對於每個人不論是誰、愛誰，都應有權利自由地做自己的支持。

聯合花車的主協調人、澳紐商會執行長劉少浡（Glenn Lio）表示，台灣再次展現其作為亞洲及全球同志平權先驅的地位。台灣同志遊行已經不是只是同志遊行，更是個一年一度的民主、自由、多元、包容盛會，今年商會排除萬難、攜手共行，為無法發聲的人站出來，期望能近一步共創一個能屬於所有人的商業環境與社會。

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