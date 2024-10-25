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1.4億搶標大谷翔平本季第50轟球 優式資本：盼世界看見台灣

2024/10/25 20:02

大谷翔平本季50轟球由台灣優式資本以1.4億元天價得標。（法新社檔案照）大谷翔平本季50轟球由台灣優式資本以1.4億元天價得標。（法新社檔案照）

〔記者高嘉和／台北報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平本季第50轟球被拿到戈丁拍賣公司（Goldin Auctions）網站競標，最終拍賣售價為439.2萬美元（約新台幣1.4億），確定成為史上最貴的全壘打紀錄球，且拍賣公司創始人戈丁（Ken Goldin）今天透露，得標者來自台灣；對此，得標者晚間出面了。

優式資本今晚表示，公司專注於投資本業，也善盡企業社會責任。「這顆破歷史記錄的50轟紀念球是全世界許多棒球迷心目中的聖杯，因此我們很榮幸把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣，分享歷史的一刻」。

1.4億搶標大谷翔平本季第50轟球 優式資本：盼世界看見台灣大谷50轟球被台灣企業優式資本標下。（取自戈丁拍賣公司官方臉書）

優式資本表示，旗下AI系統持續在蒐集、計算世界上值得收藏的標的物，留住美好的事物。「未來大谷翔平對於全世界棒球的影響力仍持續上升中，我們深信這一決定充滿意義」。

優式資本強調，「我們很樂意與台日各機構單位合作，安排公益展出，讓球迷近距離一睹風采。除了希望可以促進台灣的棒球發展之外，也希望可以讓世界看見台灣」。

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